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Kül Masalı 9. BÖLÜM İZLE - Kül Masalı son bölüm izle - TRT 1 Kül Masalı izle

TRT 1'in yeni soluklu dizisi Kül Masalı her hafta Perşembe akşamları izleyici karşısına geçiyor. Türkiye’nin en zengin ve köklü ailelerinden Giraylı ailesinin veliahtı Arat Giraylı ve yoksul bir geçmişten gelen Özge'nin aşkını anlatan dizi yayınlandığı ilk günden bu yana dikkat çekti. İzleyiciler Kül Masalı yeni bölüm izle sorguları yapıyor. Kül Masalı 9. son bölüm izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 18:40 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 18:50
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Kül Masalı 9. BÖLÜM İZLE - Kül Masalı son bölüm izle - TRT 1 Kül Masalı izle

Kül Masalı TRT 1 ekranlarında her hafta Perşembe akşamları saat 20.00'de yayınlanıyor. Entrika ve heyecanın doruk yaptığı dizi izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Kül Masalı son bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

KÜL MASALI 9. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KÜL MASALI tüm bölümler için tıklayın

KÜL MASALI 9. BÖLÜM KONUSU NEDİR?

Gülcan'ın ortaya çıkışı herkes üzerinde sarsıcı bir etkiye neden olur. Annesiyle ilgili gerçekleri kendisinden sakladığı için ablasına kızan Behiye ortalıktan kaybolur. Arat Özge'ye kendini affettirmenin yolunu ararken Jale ve Özge arasında büyük bir kavga kopar. Jale Özge'ye geçmişini ve köşkte yaşadığı tüm travmaları anlatır. Jale'nin bu hareketi Neveser için bardağı taşıran son damladır artık. Jale'yi köşkten göndermek için harekete geçer. Diğer taraftan Jale, Erhan'a Leyla'nın kaybının ardındaki gerçeği anlatmak zorunda kalır.

Jale'nin içine düştüğü çıkmazın sadece Leyla'nın değil, Arat ve Özge'nin hayatlarını da tehdit ettiğini öğreniriz. Nihayetinde Arat kızı Leyla'nın varlığını öğrenirken tüm bu olayların arkasındaki kişi de su yüzüne çıkar.

KÜL MASALI 9. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KÜL MASALI tüm bölümler için tıklayın

KÜL MASALI 9. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KÜL MASALI tüm bölümler için tıklayın

KÜL MASALI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Gökhan Alkan

Sevda Erginci

Başak Gümülcinelioğlu

Hülya Darcan

Ushan Çakır

Özgür Çevik

Gizem Güneş

Gizem Kala

Berfu Öngören

Handan Yıldırım

İlker Sami Kılıç

Kahraman Sivri

Güner Özkul

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