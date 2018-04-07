Adanaspor üç attı üç aldı – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    üç attı üç aldı

    Adanaspor üç attı üç aldı

    1. Lig'in 30. haftasında , deplasmanda Gaziantepspor'u 3-0 yendi.

    Stat: Gaziantep

    Hakemler: Özgüç Türkalp, Engin Erdem, Emrah Ünal

    Gaziantepspor: Musa Emre Yakar, Zeki Sinanoğlu, , Deniz Solmaz, İlker Günaslan, Ahmet Olğun (Dk. 46 Serhan Yılmaz), Oktay Aydin, , Gökhan Çamur, Mustafa Bayram Çakır (Dk. 79 Harun Enes Nural), Yusuf Erdem (Dk. 62 Mehmet Sait Üzümcü)

    Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Gökhan Süzen, Berkan Yıldırım (Dk. 89 Uğur Daşdemir), (Dk. 59 ), Onur Akbay, , Mustafa Sevgi (Dk. 73 Ahmet Bahçıvan), Renan Foguinho, Yakup Demir, , Magaye Gueye

    Goller: Dk. 5 Bahattin Köse, Dk. 86 Tevfik Altındağ, Dk. 88 Uche Kalu ()

    Sarı kartlar: Dk. 27 Erdal Ahmet Özdemir, Dk. 55 Oktay Aydin, Dk. 70 Hasan Genç (Gaziantepspor), Dk. 42 Berkan Yıldırım, Dk. 45 Oğuz Han Aynaoğlu (Adanaspor)

    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:32
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