Adanaspor üç attı üç aldı
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Adanaspor, deplasmanda Gaziantepspor'u 3-0 yendi.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Özgüç Türkalp, Engin Erdem, Emrah Ünal
Gaziantepspor: Musa Emre Yakar, Zeki Sinanoğlu, Hasan Genç, Deniz Solmaz, İlker Günaslan, Ahmet Olğun (Dk. 46 Serhan Yılmaz), Oktay Aydin, Erdal Ahmet Özdemir, Gökhan Çamur, Mustafa Bayram Çakır (Dk. 79 Harun Enes Nural), Yusuf Erdem (Dk. 62 Mehmet Sait Üzümcü)
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Gökhan Süzen, Berkan Yıldırım (Dk. 89 Uğur Daşdemir), Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 59 Uche Kalu), Onur Akbay, Tevfik Altındağ, Mustafa Sevgi (Dk. 73 Ahmet Bahçıvan), Renan Foguinho, Yakup Demir, Bahattin Köse, Magaye Gueye
Goller: Dk. 5 Bahattin Köse, Dk. 86 Tevfik Altındağ, Dk. 88 Uche Kalu (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Erdal Ahmet Özdemir, Dk. 55 Oktay Aydin, Dk. 70 Hasan Genç (Gaziantepspor), Dk. 42 Berkan Yıldırım, Dk. 45 Oğuz Han Aynaoğlu (Adanaspor)
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 15:32
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Jeremanin Lens yıldızların gölgesinde kaldı
Toplam 3
Yorum
GS FENERBAHÇENİN BJK YE BU YIL ATTIĞI EN BÜYÜK GOL BUDUR YANİ DAHADA SÖZE GEREK YOK YAZIK
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Jeremanin Lens yıldızların gölgesinde kaldı
Toplam 3
Yorum
jaffa_ziya advocat zaten raporunda ''oyuncunun bonservisini almanıza gerek yok '' demişti. Sezon başında bir ton polemik yarattılar.Ellerinde patladı.
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Ronaldo'nun biyolojik yaşı 23
Toplam 1
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NURRON SENİ ÇPK SEVİYORUMMMMM
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