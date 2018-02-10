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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Kayyum atandı

    Kayyum atandı
    'un kayyum heyeti başkanı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz oldu. ekibi, bir ayda 4 olağanüstü kongre yapmasına rağmen kulüp yönetim kurulu üyelerini seçemeyince devredilmişti. Karayılmaz'ın yardımcılığını ise yapacak.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:00
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