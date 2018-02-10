Kayyum atandı
Samsunspor'un kayyum heyeti başkanı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz oldu. Karadeniz ekibi, bir ayda 4 olağanüstü kongre yapmasına rağmen kulüp yönetim kurulu üyelerini seçemeyince kayyuma devredilmişti. Karayılmaz'ın yardımcılığını ise Nihat Soğuk yapacak.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:00
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
Kayyum atandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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