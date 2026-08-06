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Haberler Beşiktaş Vlahovic için uğraşıyoruz

Vlahovic için uğraşıyoruz

Beşiktaş Başkanı, teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun çok istediği Dusan Vlahovic'i kadroya katmak için çaba sarf ettiklerini belirterek "Brahim Diaz için bir girişimimiz olmadı. Sağ kanat için U23 oyuncusu bakıyoruz" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 06:50
Vlahovic için uğraşıyoruz

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını dört bir koldan sürdüren Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, Vincenzo İtaliano'nun basın toplantısının ardından transfer gündemi ile ilgili konuştu. İtalyan teknik adamın kadrosunda görmeyi çok istediği Dusan Vlahovic'i transfer etmek için uğraştıklarını vurgulayan siyah beyazlı kulübün Başkanı Adalı, "Brahim Diaz için bir girişimimiz olmadı. Sağ kanat için U23 oyuncusu bakıyoruz. Olursa birini alıp getireceğiz" ifadelerini kullandı.

TRANSFER ÇALIMI YEMEDİK

Adalı, Trabzonspor'un renklerine kattığı Muhammed Salah ile ilgili şöyle konuştu: "Trossard'ın imza töreninde Salah tezahüratı sonrası herkes yüz ifademden yorum yaptı. Samimi söylüyorum o sırada taraftarın ne diye bağırdığını duymadım. Dünden beri üzüntüyle seyrediyorum. Camiam ve taraftarım iyi bilsin, bu transferi biz istemedik. Salah'ı biz almadık. Transfer çalımı yemişiz, alamamışız gibi bir durum yok. Önder (Özen) hoca güzel ve kibarca anlattı. Ama yanlış anlaşılmış. Bence hayırlısı oldu."

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