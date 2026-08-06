Trossard’ın lisansı çıktı

Beşiktaş Başkanı, tatilini bitiren ve pazartesi günü takımla çalışmalara başlayan yeni transfer Leandro Trossard ile ilgili bilgi verdi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 06:50
Beşiktaş Başkanı, tatilini bitiren ve pazartesi günü takımla çalışmalara başlayan yeni transfer Leandro Trossard ile ilgili bilgi verdi. Adalı, "Trossard ile ilgili lisans sorunu yok. Dün akşam halledildi. İlk maçta oynamayacak" dedi. Öte yandan resmi işlemleri tamamlanan Belçikalı oyuncunun lisansı çıkarıldı.