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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a transferde Youssouf Fofana müjdesi!

Beşiktaş'a transferde Youssouf Fofana müjdesi!

Orta sahaya takviye planlayan Beşiktaş, Youssouf Fofana’yı gözüne kestirdi. Milan’dan 27 yaşındaki Fransız yıldızı isteyen siyah beyazlılar, ilk resmi temasları kurdu. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 06:50
Beşiktaş'a transferde Youssouf Fofana müjdesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta sahaya takviye planlıyor. Milan'dan Youssouf Fofana, siyah-beyazlılarda ilk sırada geliyor. Kara Kartal, 27 yaşındaki Fransız yıldızla resmi temasları kurdu. Calciomercato'da yer alan haberde; Milan'ın da Fofana için gelecek resmi teklifi değerlendirmeye sıcak baktığı ifade edildi.

İtalyan kulübüyle Haziran 2028'e kadar sözleşmesi olan Fofana'nın piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösteriliyor. Deneyimli orta saha oyuncusu için Beşiktaş'ın 20 milyon euroluk bir teklif belirlediği iddia edildi.

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