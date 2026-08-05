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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan transferde Franck Kessie hamlesi!

Beşiktaş'tan transferde Franck Kessie hamlesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların son olarak Fildişili yıldız Franck Kessie ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 06:50
Beşiktaş'tan transferde Franck Kessie hamlesi!

Orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Wilfred Nididi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan ekibi Al Diriyah, Nijeryalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için hem Beşiktaş hem de oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. 7 milyon euroluk teklifi reddedilen Körfez temsilcisinin ilerleyen günlerde tecrübeli orta saha için Beşiktaş'a yeni bir teklif daha yapması bekleniyor. Siyah-beyazlı kurmaylar da Ndidi'nin ayrılık ihtimaline karşı çalışmalara başladı.

Takvim'in haberine göre; yönetimin geçtiğimiz günlerde menajerler tarafından önerilen Franck Kessie ismini değerlendirme alıp tecrübeli futbolcuya teklif yaptığı öğrenildi. Son olarak Suudi ekibi Al Ahli'de forma giyen ve 1 Temmuz'dan itibaren serbest statüde bulunan 29 yaşındaki Fildişili orta sahanın transferinin Nididi'nin durumuna göre şekilleneceği de gelen haberler arasında. Öte yandan İtalyan basını da tecrübeli futbolcunun şu ana kadar aldığı en iyi teklifin Türkiye'den geldiğini belirtti.

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