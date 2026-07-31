Avrupa'yı salladık

Sezonu erkenden açan ve form tutmaya başlayan Beşiktaş, Danimarka'nın köklü ekiplerinden Midtjylland'ı zorlanmadan geçmeyi başardı. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçında İstanbul'da 1-0 devirdiği rakibini rövanşta da 2-0 yenen Beşiktaş, rahat bir şekilde turu cebine koydu. İlk yarı golsüz eşitlikle sona ererken ikinci devrede ise temsilcimiz vites yükseltmeye başladı. Martin Erlic 53. dakikada G. Koreli Oh'a yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartı görerek oyundan ihraç edildi.

İLK MAÇ 6 AĞUSTOS'TA

Dakikalar 69'u gösterdiğinde oyuna dahil olan Milot Rashica, 1 dakika sonra topu filelere gönderdi. 76'da ise İlhan Fakılı'nın kazandırdığı penaltıda topun başına geçen Orkun, kaleciyi avladı. Bir topu da direkten dönen kaptan, iki maçta iki gole imzasını atmayı başardı ve takımının en iyisi oldu. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turundaki rakibi ise Hradec Kralove oldu. İlk maç 6 Ağustos'ta Çekya'da, rövanş ise 13 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

İLHAN PENALTI KAZANDIRDI

Beşiktaş'ın bu sezon başında kadrosuna kattığı genç İlhan Fakılı kısa sürede önemli bir katkı sağlamayı başardı. Danimarka deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkan İlhan etkili bir performans gösterdi. Genç oyuncu ayrıca Orkun Kökçü'nün attığı penaltı golünü de kazandıran isim olmuştu. Kristensen'in hamlesiyle yerde kalan İlhan, beğeni topladı.

ORKUN YİNE ATTI

İstanbul'daki ilk maçın tek golünü atan Orkun Kökçü, Danimarka'da da harika bir performansa imzasını attı. Milli futbolcu karşılaşmanın 60. dakikasında direğe takılırken, 76'da ise penaltıdan topu filelere gönderdi. İki maçta 2 gole imzasını attı.

ERLİC'E KIRMIZI KART

Danimarka ekibi ilk maçta olduğu gibi yine mücadeleyi 11 kişi tamamlayamadı. İlk maçtaki gibi agresif bir futbolu tercih eden Danimarka temsilcisinde Martin Erlic, 44 ve 53. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından oyundan ihraç edildi.

TARAFTARLAR DESTEK VERDİ

Beşiktaşlı taraftarlar takımlarını Danimarka'da da yalnız bırakmadı. Gün boyu Herning kentinde oldukça renkli görüntüler oluşturan siyah-beyazlı taraftarların MCH Arena'ya gelmesiyle coşku daha da arttı. Kendilerine ayrılan yeri dolduran taraftarlar, Danimarka tribünlerinde de yar aldı.

İTALİANO KAZANAN KADROYU BOZMADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, İstanbul'da 1-0 kazanılan Midtjylland maçındaki kadroyu rövanşta da bozmadı. Siyah-beyazlılar sahaya Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Cerny, Olaitan, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı ve Hyeon- gyu Oh ilk 11'i ile çıktı.