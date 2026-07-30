Beşiktaş yönetimi geçtiğimiz cuma günü Mohamed Salah transferi için son teklifini sunmuştu. Menajer Ramy Abbas'ın yüksek komisyon talebinin yanı sıra imaj hakları ve forma satışından pay istemesi sonrası transfer süreci tıkanmış, Futbol Direktörü Önder Özen "Şimdilik masadan kalktık. Yeni bir teklif sunmayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Serdal Adalı transfer için tüm fedakarlığı yaparken, şartlarını net şekilde ortaya koydu. Kolombiyalı menajerin, Beşiktaş'ın sözleşme şartlarını Mısırlı yıldıza aktardığı, Avrupa kıtasından en güçlü teklifin Kartal'dan geldiği ifade edildi. 34 yaşındaki sağ kanada ABD MLS ekipleri ve Suudi Arabistan'dan da teklifler geldiği aktarıldı. Salah'ın eşinin Türkiye'de yaşamak istediği öğrenildi. Salah'ın Abbas'la istişare yapıp kısa sürede son kararını vermesi bekleniyor.

TREZEGUET DEVREDE

Bir dönem Kasımpaşa, Başakşehir ve Trabzonspor'da forma giyen Trezeguet'nin zorluk derecesi yüksek olan bu transfer için Beşiktaş Kulübü'ne yardımcı olduğu öğrenildi. Salah'la yıllardır Mısır Milli Takımı'nda birlikte top koşturan 31 yaşındaki futbolcunun vatandaşına İstanbul ve Beşiktaş hakkında olumlu referanslar verdiği belirtildi.

EN CİDDİ RAKİP KANSAS CITY

Beşiktaş'ın Mohamed Salah transferinde en önemli rakibi Kansas City... TalkSPORT'un haberinde; MLS temsilcisinin Mısırlı yıldızı kadrosuna katmak için en ciddi aday konumunda olduğu vurgulandı. Mısırlı taraftarlar efsane oyuncunun ABD'yi tercih etmemesi gerektiği görüşünde. Yapılan yorumlarda, Salah'ın bu ülkeye gitmesinin 'erken emeklilik' anlamına geleceği belirtiliyor.