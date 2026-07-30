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Haberler Beşiktaş Chiesa iddiası

Chiesa iddiası

Bir yandan Salah’tan yanıt bekleyen siyah beyazlılar, diğer taraftan sağ kanat için arayışlarını sürdürüyor. Yönetimin rotayı yeniden Liverpool forması giyen İtalyan yıldız Federico Chiesa'ya çevirdiği öne sürüldü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 06:50
Chiesa iddiası

Mohamed Salah'a son teklifini sunan ve beklemeye geçen Beşiktaş, diğer yandan transferin olmama ihtimalini göz önünde tutarak arayışlarını sürdürüyor. Siyah beyazlı kurmayların sağ kanat takviyesi için rotayı geçen sezon da gündeme gelen Federico Chiesa'ya çevirdiği ileri sürüldü. Vincenzo İtaliano'nun Fiorentina'nın başına geçtiğinde Floransa ekibinden Juventus'un yolunu tutan İtalyan yıldızın, şu anki takımı Liverpool'da fazla forma şansı bulamadığından ötürü mutsuz olduğu aktarıldı. İtalyan çalıştırıcının 28 yaşındaki oyuncu için devreye gireceği öğrenildi. Chiesa garanti oynayacağı takıma gitmeye sıcak bakıyor.

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