Nübel'e güven oyu

Beşiktaş'ın büyük uğraşlar sonucunda Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Alexander Nübel, ilk resmi sınavındaki performansıyla camianın güvenini kazandı. UEFA Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz perşembe oynanan Midtjylland maçında net pozisyonda Billing'e gol izni vermeyen Alman eldiven, tribünlerden büyük alkış aldı. Soğukkanlı yapısıyla dikkat çeken 29 yaşındaki file bekçisi, pas isabet oranıyla da otoritelerden tam not aldı. İki ayağına hakim olan ve Vaclav Cerny'ye müthiş bir pas veren Nübel, 100'üncü yıl şampiyonluğunda önemli rol oynayan Kolombiyalı kaleci Oscar Cordoba'yı hatırlattı.

HIRSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Antrenmanlarda hırsıyla dikkat çeken Alexander Nübel, Başakşehir'den kadroya dahil edilen meslektaşı Doğan Alemdar ile iyi anlaşıyor. Sorumluluk almayı seven ve takım arkadaşlarıyla iletişimi güçlü olan Alman file bekçisi, ilk 11'deki yerini garantiledi. Siyah beyazlı taraftarların çoğu "Seneler sonra sağlam bir kalecimiz oldu" görüşünde birleşti.