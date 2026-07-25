Vaclav Cerny’ye 90 dakika şans

Vaclav Cerny, Midtjylland galibiyetinde Orkun Kökçü'ye asist yaparak öne çıktı. Çekyalı kanat oyuncusu, maç boyunca 5 şut çekerken, 3 de kilit pas attı. Teknik Direktör Vincenzo İtaliano'nun 90 dakika sahada tuttuğu Cerny'yi mücadele sonunda özel olarak görüşüp kutladığı vurgulandı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 06:50
Vaclav Cerny, Midtjylland galibiyetinde Orkun Kökçü'ye asist yaparak öne çıktı. Çekyalı kanat oyuncusu, maç boyunca 5 şut çekerken, 3 de kilit pas attı. Teknik Direktör Vincenzo İtaliano'nun 90 dakika sahada tuttuğu Cerny'yi mücadele sonunda özel olarak görüşüp kutladığı vurgulandı.