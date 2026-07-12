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Beşiktaş'ta Leandro Trossard geri sayımı!

Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu ve transferinde önemli bir mesafe katettiği 31 yaşındaki sol açık Leandro Trossard, Belçika’nın İspanya’ya elenmesiyle siyah-beyazlı formayı giymek için saatleri saymaya başladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 06:50
Beşiktaş'ta Leandro Trossard geri sayımı!

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Belçika'nın önceki gün İspanya'ya elenmesiyle birlikte Beşiktaş'ın Leandro Trossard transferinde beklenen süreç başladı. Bu sonuç, Leandro Trossard transferi nedeniyle siyahbeyazlıların cephesinde de yakından takip edildi. Beşiktaş'ın uzun süredir transferi için girişimlerini sürdürdüğü Trossard karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 60. dakikada yerini Witsel'e bıraktı. A Spor'un haberine göre; 29 yaşındaki Belçikalı yıldızın menajeriyle yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği belirtilirken, son dönemde gündemdeki Fenerbahçe iddiaları da yalanlandı.

SADECE BEŞİKTAŞ

A Spor'un haberinde; Arsenal'le kontratının son yılına giren Leandro Trossard'ın Beşiktaş'ın projesine ve kendisine sunulan cazip teklife çok sıcak baktığı, tamamen siyah-beyazlıların teklifine odaklandığı ve diğer takımlardan gelen tekliflerini değerlendirmeye bile almadığı vurgulandı. Kara Kartal'ın çilek transferi olacak 31 yaşındaki yıldız sol açığın, Belçika'nın İspanya'ya elenmesiyle İstanbul macerasına artık adım atması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Arsenal'de 50 karşılaşmada görev alan tecrübeli hücumcu, 8 gol, 11 asist katkısıyla şampiyonlukta çok önemli bir pay sahibi oldu.

DÜNYA KUPASI'NDA MEST ETTİ

Belçika'da 57 kez milli formayı giyen Leandro Trossard, 14 gol attı. Dünya Kupası'nda 2 gol, 3 asistlik muhteşem performansıyla da siyahbeyazlı taraftarların iştahını kabarttı.

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