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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta anlaşma tamam! Son söz Djibril Sow'da

Beşiktaş'ta anlaşma tamam! Son söz Djibril Sow'da

İspanyol basını, Beşiktaş’ın Sevilla ile İsviçreli maestro Djibril Sow için 7 milyon euro + 2 milyon euro bonusa anlaştığını öne sürdü. Oyuncu tarafıyla görüşmelerin sürdüğü belirtildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 06:50
Beşiktaş'ta anlaşma tamam! Son söz Djibril Sow'da

Beşiktaş'ta birçok talibi olan Nijeryalı orta saha Wilfred Ndidi'nin geleceğinin belirsiz olması siyah-beyazlıları alternatif isimleri yöneltti. İşte bunlardan birisi de İspanya'da Sevilla'da oynayan Senegal asıllı İsviçreli maestro Djibril Sow... İspanyol basınından Ficherio'nun iddiasına göre; Kara Kartal, Sow'un transferi için yürüttüğü görüşmelerde önemli bir mesafe katetti. Haberde, Beşiktaş'ın 7 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus içeren teklifinin İspanyol temsilcisi tarafından kabul edildiği öne sürüldü. Transferin gerçekleşmesi için son kararın Djibril Sow cephesine ait olduğu vurgulanırken, taraflar arasındaki sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Sözleşmesi 2029'da bitecek olan 29 yaşındaki orta saha, İsviçre'yle 2026 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. Yıldız orta saha, geçtiğimiz sezon 35 maçta 5 gol, 4 asist katkısı sağladı. 55 kez milli formayı giyen Djibril Sow, merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve 10 numara pozisyonlarında da oynuyor.

10 MİLYON EURO'YA LA LIGA'YA TRANSFER OLDU

Sow, İsviçre'de Zürih takımının altyapısından yetişti. Ardından Almanya'da Borussia Mönchengladbach, ülkesinde Young Boys, yine Almanya'da Eintracht Frankfurt formalarını giydikten sonra 2023'te 10 milyon euro bonservis karşılığında İspanyol ekibi Sevilla'nın yolunu tuttu.

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