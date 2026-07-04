Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı konuşuyor | CANLI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın açıklamaları haberimizde...

ASpor CANLI YAYIN

"BAŞARI TEMELLERİNİ ATTIK"

"Karşınızda 1.5 yılını doldurmuş bir yönetim kurulu olarak duruyoruz. Göreve geldiğimiz günlerde camiamıza 1.5 yıl gibi bir hazırlık devresi geçireceğimizi söylemiştik. Bugün görevi devraldığımız noktanın çok daha ötesinde sportif başarı için mücadele edecek Beşiktaş'ın temellerini atmış durumdayız."

"ÖZELENEN BEŞİKTAŞ'I İZLEYECEĞİZ"

"2026-2027 sezonuna yepyeni bir futbol yapılanmasıyla başladık. Beşiktaşlılar'ın gönlünde özel bir yeri olan Önder Özen hocamızı futbol direktörlüğü görevine getirdik. Teknik direktörlük görevine ise İtalyan futbolunun yükselişteki teknik adamı Vincenzo Italiano'yu getirdik. İki kıymetli futbol adamının Beşiktaş'ta önemli işler yapacağına yürekten inanıyorum. Bizler de yönetim kurulu olarak takımımıza güç katacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadroyu tamamladığımızda hepimizin özlediği Beşiktaş'ı izleteceğimizden hiç şüphemiz yok."

"Yönetim kurulu olarak takımımıza güç katacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadroyu tamamladığımızda hepimizin özlediği Beşiktaş'ı izleteceğimizden hiç şüphemiz yok. Önümüzdeki sezonda futbol takımımızdan büyük mutluluk duyacaksınız."

"FİNANSAL BAĞIMSIZLIĞIMIZI KAZANDIK"

"Yaptığımız sponsorluk anlaşmaları, oyuncu satışları, gayrımenkul projeleri, futbol takımımızda yaptığımız bütçe düzenlemesi sayesinde Beşiktaş'ta yıllardır görülmeyen bir mali başarıya imza attık. Beşiktaş'ın mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirerek UEFA ile imzaladığımız uyum anlaşma sürecini de tamamladık. UEFA tarafından kulübümüze bizden önce konulan bütün finansal kısıtlamaları kaldırdık. UEFA'nın kararı şunu gösteriyor; UEFA, kulübümüzün finansal çalışmalarını olumlu karşıladı ve Beşiktaş yıllar sonra finansal bağımsızlığını kazandı."

"ALGI YAPMAYA DEVAM ETSİNLER"

"Bizim için sağda solda Beşiktaş'ın borcunu artıran yönetim diyorlar. Bu algıları yapan arkadaşları tebrik ediyorum. Baksanız koskoca UEFA bile bu işten sizin kadar anlamıyor. Ne hikmetse o çok övünen yönetim kurulları için vermediği kararı, bizim çalışmalarımız sonrasında veriyor. Beşiktaş'ın finansal kısıtlamalarını bizim dönemimizde kaldırıyor. Biz Beşiktaş'ın UEFA nezdindeki kısıtlamaları kaldırırken sadece sportif borçları, banka faizlerini ödemekle kalmadık. Bizden öncekilerin yaptığı usulsüz işlerin cezalarını da ödeyerek bunu başardık. Göreve geldiğimiz ilk anda söylediğimiz gibi Beşiktaş mali bağımsızlığını kazanacak. Kendi ayakları üzerinde duran bir organizasyona kavuşacak. Ne derlerse desinler, algı yapmaya devam etsinler. Tarih bizleri bugün UEFA anlaşmasında olduğu Beşiktaş'ın finansal bağımsızlığını sağladı diye yazacak. Bunu herkes bilsin."

"50 MİLYON EURO'LUK YÜKLÜ ÖDEME YAPTIK"

"Divan Kurulu toplantımızdan 3 gün önce Denetim Kurulumuzun dönem raporu camiamızla paylaşıldı. Beşiktaş tarihinin belki hiçbir döneminde bizim kadar şeffaf olunmadı. Kimse Beşiktaş'ın kurullarıyla bizim kadar işbirliği içinde olmadı. Buna rağmen Denetim Kurulu raporunda yazan bazı ifadeleri de şaşkınlıkla okudum. Dikilitaş gayrımenkul projemizden gelen gelirin, yöneticilerin alacakları için kullanılması konusuna cevap vermek isterim. Biz Bankalar konsorsiyumuna 50 milyon Euro tutarında yüklü bir ödeme yaptık. Kalan borcumuzu da tamamen Beşiktaş menfaatlerine uygun olacak şekilde 5 yıllık vadeyle yapılandırdık. Dikilitaş gelirini, yaptığımız bu ödemeden 2 ay sonra kasamıza koyabildi. Biz Bankalar konsorsiyumuna ödeme yapmak için Dikilitaş'tan gelecek gelirin bu ilk kısmını beklemiş olsaydık, ödemeyi 2 ay daha geç yapacak, 2 aylık bir faiz yükünü de ödemek zorunda kalacaktık."

"2.4 MİLYAR TL ÖDEME GERÇEKLEŞTİRDİK"

"Ne yazık ki borç ödeyen, Beşiktaş'a kasa kolaylığı sağlayan yönetim kurulu farklı bir anlatımla itham edildiğine şahit olduk. Beşiktaş'ı rakamlarla bilgilendirmek en doğru yoldur. Denetleme Kurulu raporda bizim Emlak Konut'tan 1 milyar 280 milyon TL aldığımızı belirtiyor. Biz ise nisan ayında Tüpraş, Beko ve Nike'tan sponsorluk gelirlerini Bankalar konsorsiyumuna yatırdık. Bankalara nisan ayında 2.4 milyar TL'lik bir ödeme gerçekleştirdik. Yani Dikilitaş'tan elimize gelen paranın üzerine 1.1 milyar TL koyarak tarihin en büyük borç kapatma işlemini yaptık belki de. Emlak Konut'tan gelen paranın üzerine 1.1 milyar TL ekleyip 2 katı borç ödediğimiz halde, bu paradan yöneticilerin alacakları ödendi gibi bir yargıya varmak da açıkçası artniyetli buluyorum."

BASKETBOL, EUROLEAGUE...

"Basketbolda da sizlere verecek güzel haberlerimiz var. Geçtiğimiz sezon hem ligde hem EuroCup'ta final oynama başarısı gösteren, son ana kadar şampiyonluk mücadelesi veren erkek basketbol takımımız, yıllar sonra ülkemizi Avrupa'nın en üst seviye basketbol organizasyonu EuroLeague'de temsil etmeye hak kazandı. Beşiktaş bugün EuroLeague'de yeniden katılıyorsa bunda takım organizasyonumuzun payı büyüktür. Basketbolda yaşadığımız kötü sezonlardan sonra her geçen gün daha da güçlenen organizasyon kurduk. Sahada inanılmaz mücadele ortaya koydu çocuklar."