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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan transferde Rolando Mandragora hamlesi!

Beşiktaş'tan transferde Rolando Mandragora hamlesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlıların son olarak Wilfred Ndidi'nin ayrılık ihtimaline karşı Fiorentina formasını terleten Rolando Mandragora'yı listesine aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 06:50
Beşiktaş'tan transferde Rolando Mandragora hamlesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta sahaya da takviye yapmayı düşünüyor. Bunun en büyük nedeni ise Wilfred Ndidi'ye Suudi Arabistan kulüplerinden teklif olması.

Sabah'ın haberine göre, başka isimlerle de yolların ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun raporu doğrultusunda Rolando Mandragora'yı hedef olarak belirledi.

Fiorantina ile 2028 yılına kadar sözleşmesi devam eden İtalyan futbolcunun güncel piyasa değeri 9 milyon Euro civarında. Serie A kulübüyle pazarlık masasına oturmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, oyuncuyu uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaşlı kurmaylar, Çizme ekibinin yüksek bir rakam talep etmesi durumunda satın alma opsiyonu da içeren kiralama teklifini gündeme getirecek.

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