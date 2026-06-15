Beşiktaş'tan transferde Rolando Mandragora hamlesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta sahaya da takviye yapmayı düşünüyor. Bunun en büyük nedeni ise Wilfred Ndidi'ye Suudi Arabistan kulüplerinden teklif olması.

Sabah'ın haberine göre, başka isimlerle de yolların ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun raporu doğrultusunda Rolando Mandragora'yı hedef olarak belirledi.

Fiorantina ile 2028 yılına kadar sözleşmesi devam eden İtalyan futbolcunun güncel piyasa değeri 9 milyon Euro civarında. Serie A kulübüyle pazarlık masasına oturmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, oyuncuyu uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaşlı kurmaylar, Çizme ekibinin yüksek bir rakam talep etmesi durumunda satın alma opsiyonu da içeren kiralama teklifini gündeme getirecek.