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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta kaleye yerli takviyesi! Serhat Öztaşdelen için anlaşma sağlandı

Beşiktaş'ta kaleye yerli takviyesi! Serhat Öztaşdelen için anlaşma sağlandı

Beşiktaşlı kurmaylar uzun zamandır yakın takibe aldığı 21 yaşındaki kaleci Serhat Öztaşdelen’in transferi konusunda kulübü Kocaelispor’la ön anlaşma sağladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 06:50
Beşiktaş'ta kaleye yerli takviyesi! Serhat Öztaşdelen için anlaşma sağlandı

Kaleci Ersin Destanoğlu'na yeni sözleşme önermeyen Beşiktaş yönetimi, bu mevkide köklü değişime gitmeyi planlıyor. Bu bölgeye 2 takviye yapmayı düşünen siyah-beyazlıların, Kocaelispor forması giyen ve uzun zamandır takibe alınan Serhat Öztaşdelen'in transferinde önemli mesafe kat ettiği öne sürüldü. 21 yaşındaki kaleci için Körfez temsilcisi ile görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve iki kulüp arasında ön anlaşma sağlandığı aktarıldı.

5 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Beşiktaş'ın gelecek vadeden genç kaleci için 5 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı ifade edildi. Sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek Serhat Öztaşdelen'in siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor. Kocaelispor yönetimi, Altınordu altyapısından yetişen başarılı file bekçisini geçen yıl yaz döneminde 124 bin euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağlamıştı.

G.SARAY MAÇINDA DEVLEŞTİ

Serhat Öztaşdelen geçen sezon Trendyol Süper Lig'de son 7 karşılaşmada Kocaelispor'un kalesini korudu. 21 yaşındaki eldiven özellikle 12 Nisan 2026 tarihinde RAMS Park'ta oynanan ve 1-1 biten Galatasaray maçındaki performansıyla beğeni toplamıştı. Genç oyuncu, kalesine adeta duvar örerek Körfez'in zorlu deplasmandan 1 puanla ayrılmasında başrolü oynamıştı.

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