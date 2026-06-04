CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a Paraguaylı golcü! Geçmişte de gündeme gelmişti

Beşiktaş'a Paraguaylı golcü! Geçmişte de gündeme gelmişti

Forvet arayışındaki Beşiktaş'ın 30 yaşındaki santrforu yakın markaja aldığı iddia edildi. Ekvador basını, Kartal'ın A Milli Takımımızın gruptaki rakibi Paraguay'da forma giyen Alex Arce ile ilgilendiğini öne sürdü. Beşiktaş'ın deneyimli forveti kupanın ardından kadrosuna katma ihtimalinin bulunduğu aktarıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 06:50
Beşiktaş'a Paraguaylı golcü! Geçmişte de gündeme gelmişti

Gelecek sezon hücum hattını güçlendirmek üzere çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş ile ilgili sürpriz transfer iddiası Güney Amerika'dan geldi. El Futbolera Ecuador'da yer alan habere göre; siyah-beyazlı yönetim, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takımımız ile aynı grupta yer alan Paraguay'ın santrforu Alex Arce'yi radarına aldı. Haberde ayrıca Kara Kartal'ın Dünya Kupası'nın ardından 30 yaşındaki forveti kadrosuna katma ihtimalinin bulunduğu ileri sürüldü.

7 MİLYON DOLAR TEKLİF

Siyah-beyazlıların deneyimli golcüye olan ilgisinin yeni olmadığına dikkat çekildi. Beşiktaş'ın Alex Arce için 2024 yılının sonunda yaklaşık 7 milyon dolarlık bir teklif yaptığı iddia edilmişti. Arjantin Ligi ekiplerinden Independiente Rivadavia forması giyen 30 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2028'de sona erecek. Bu sezon toplam 16 karşılaşmada forma şansı bulan Paraguaylı golcü, 11 kez ağları salladı. Arce, Libertadores Kupası'nda 5 maçta 8 gol kaydetti.

QUİTO SATIŞTAN PAY ALACAKPAY

Alex Arce geçen yıl yaz transfer döneminde 2.55 milyon euro bonservis bedeli karşılığında LDU Quito'dan Independiente Rivadavia'ya transfer olmuştu. Ekvador ekibi LDU Quito, Paraguaylı oyuncunun sonraki satışından yüzde 20'lik pay almasını sağlayan maddeyi sözleşmeye ekledi. Bu nedenle LDU Quito kulübünün Arce ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

CARDOZO'YA BENZETİLİYOR

Alex Arce tam anlamıyla klasik ceza sahası içi santrforu... Golü koklayan, pozisyon bilgisi üst düzey olan ve daha çok bitiriciliğiyle dikkat çeken bir forvet profilinde. Futbol otoriteleri, 30 yaşındaki deneyimli futbolcunun stilini bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen ve skorer kimliğiyle öne çıkan eski Paraguaylı golcü Oscar Cardozo'ya benzetiyor.

2 KEZ GOL KRALI OLDU

1.87 metre boyundaki oyuncu, kariyerinin en randımanlı dönemlerini Independiente Rivadavia ve LDU Quito takımlarında yaşadı. 2023'te Rivadavia formasıyla Arjantin 2'nci Ligi'nde, 2024'te ise LDU Quito formasıyla Ekvador Ligi'nde gol kralı olmayı başardı.

5.5 MİLYON EURO ÖDENDİ

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Alex Arce'ye bugüne kadar ödenen toplam bonservis bedeli ise 5.5 milyon euro. İlk milli maçına 8 Haziran 2024'te Peru karşısında çıkan tecrübeli santrfor, Paraguay Milli Takımı'nın formasını toplam 14 kez giydi. Alex Arce'nin milli takım kariyerinde tek golü bulunuyor.

G.Saray'dan Silva için son teklif!
F.Bahçe'den Vlahovic hamlesi!
DİĞER
Süper Lig’in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
Trump Türkiye’ye geliyor: NATO zirvesine katılacak! Rubio’dan “tarihi toplantı” mesajı
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cimbom'da hedef Kolo Muani!
G.Saray milli yıldızların peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ümit Milliler Kosova'yı tek golle geçti! Ümit Milliler Kosova'yı tek golle geçti! 23:37
La Liga'da sezonun en güzel golü Arda Güler'den La Liga'da sezonun en güzel golü Arda Güler'den 23:11
Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! 22:54
Dominik Cumhuriyeti-Türkiye maçı özeti! Dominik Cumhuriyeti-Türkiye maçı özeti! 22:48
F.Bahçe Beko finale '1' uzakta! F.Bahçe Beko finale '1' uzakta! 22:01
Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili açıklama! Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili açıklama! 21:51
Daha Eski
Filenin Sultanları galibiyetle başladı! Filenin Sultanları galibiyetle başladı! 21:17
Luis Suarez kimdir? Hayatı ve kariyeri! Luis Suarez kimdir? Hayatı ve kariyeri! 20:36
Aziz Yıldırım: Ayağa kalkmak için irade ortaya koyacağız! Aziz Yıldırım: Ayağa kalkmak için irade ortaya koyacağız! 20:24
Hakan Safi Luis Suarez ile anlaşma sağladı! Hakan Safi Luis Suarez ile anlaşma sağladı! 20:22
Bizim Çocuklar sahneye çıkıyor! Bizim Çocuklar sahneye çıkıyor! 20:14
A Milli Erkek Voleybol Takımı basınla buluştu A Milli Erkek Voleybol Takımı basınla buluştu 19:42