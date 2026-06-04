Beşiktaş'a Paraguaylı golcü! Geçmişte de gündeme gelmişti

Gelecek sezon hücum hattını güçlendirmek üzere çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş ile ilgili sürpriz transfer iddiası Güney Amerika'dan geldi. El Futbolera Ecuador'da yer alan habere göre; siyah-beyazlı yönetim, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takımımız ile aynı grupta yer alan Paraguay'ın santrforu Alex Arce'yi radarına aldı. Haberde ayrıca Kara Kartal'ın Dünya Kupası'nın ardından 30 yaşındaki forveti kadrosuna katma ihtimalinin bulunduğu ileri sürüldü.

7 MİLYON DOLAR TEKLİF

Siyah-beyazlıların deneyimli golcüye olan ilgisinin yeni olmadığına dikkat çekildi. Beşiktaş'ın Alex Arce için 2024 yılının sonunda yaklaşık 7 milyon dolarlık bir teklif yaptığı iddia edilmişti. Arjantin Ligi ekiplerinden Independiente Rivadavia forması giyen 30 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2028'de sona erecek. Bu sezon toplam 16 karşılaşmada forma şansı bulan Paraguaylı golcü, 11 kez ağları salladı. Arce, Libertadores Kupası'nda 5 maçta 8 gol kaydetti.

QUİTO SATIŞTAN PAY ALACAKPAY

Alex Arce geçen yıl yaz transfer döneminde 2.55 milyon euro bonservis bedeli karşılığında LDU Quito'dan Independiente Rivadavia'ya transfer olmuştu. Ekvador ekibi LDU Quito, Paraguaylı oyuncunun sonraki satışından yüzde 20'lik pay almasını sağlayan maddeyi sözleşmeye ekledi. Bu nedenle LDU Quito kulübünün Arce ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

CARDOZO'YA BENZETİLİYOR

Alex Arce tam anlamıyla klasik ceza sahası içi santrforu... Golü koklayan, pozisyon bilgisi üst düzey olan ve daha çok bitiriciliğiyle dikkat çeken bir forvet profilinde. Futbol otoriteleri, 30 yaşındaki deneyimli futbolcunun stilini bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen ve skorer kimliğiyle öne çıkan eski Paraguaylı golcü Oscar Cardozo'ya benzetiyor.

2 KEZ GOL KRALI OLDU

1.87 metre boyundaki oyuncu, kariyerinin en randımanlı dönemlerini Independiente Rivadavia ve LDU Quito takımlarında yaşadı. 2023'te Rivadavia formasıyla Arjantin 2'nci Ligi'nde, 2024'te ise LDU Quito formasıyla Ekvador Ligi'nde gol kralı olmayı başardı.

5.5 MİLYON EURO ÖDENDİ

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Alex Arce'ye bugüne kadar ödenen toplam bonservis bedeli ise 5.5 milyon euro. İlk milli maçına 8 Haziran 2024'te Peru karşısında çıkan tecrübeli santrfor, Paraguay Milli Takımı'nın formasını toplam 14 kez giydi. Alex Arce'nin milli takım kariyerinde tek golü bulunuyor.