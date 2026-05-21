Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta teknik direktör sarmalı!

Yeni teknik direktörünü seçmek adına listesindeki başarılı isimler ile görüşme trafiğini sürdüren Beşiktaş'ta dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Katar’dan Avrupa’ya dönüş yapmak isteyen Roberto Mancini, 9 milyon Euro’luk maaşında indirime gitmeye hazır. Razvan Lucescu’nun durumu ise PAOK’la yapacağı görüşmeye bağlı. Ange Postecoglou da tekliflere açık. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 06:50
Takımın başına tecrübeli, şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör getirmek isteyen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Adaylar arasında 3 isim ön plana çıkıyor. Adı siyah-beyazlı kulüple anılan Roberto Mancini, şu anda Al-Sadd'ı çalıştırıyor. Yıllık 9 milyon Euro maaş alan ve Katar ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi olan İtalyan çalıştırıcının, kariyerini Avrupa'da devam ettirmek istediği belirtildi. Sabah'ta yer alan habere göre görüşmelere açık olan deneyimli hocanın, maaşını 5-6 milyon Euro seviyelerine indirebileceği öğrenildi. Bir diğer aday Razvan Lucescu'nun geleceği ise değişim sürecinde olan PAOK'un yönetimiyle yapacağı zirve sonrası netlik kazanacak. Rumen hocanın sözleşmesinde çıkış maddesi olduğu ve Başkan Serdal Adalı'nın rakamı ödemeye sıcak baktığı kaydedildi. Beşiktaşlı kurmaylar, UEFA'da maç analistliği ve Oylmpiakos'a danışmalık yapan Ange Postecogolu'nun durumunu da yakından takip ediyor.

