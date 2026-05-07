‘Çipli top’ hamlesi

Başkan Serdal Adalı'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Adalı'nın 'çipli top' uygulamasına geçilmesi için Kulüpler Birliği'ne yazı gönderdiği öğrenildi. Sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi adına kulüplerin çoğunluğunun bu uygulamaya onay vermesi gerekiyor. Görüş birliğine varıldığı takdirde 'çipli top' uygulamasına geçiş için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi talepte bulunulacak.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 06:50
