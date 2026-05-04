Hentbolda mutlu son

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabının 8. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Spor Toto'yu 33-27 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı takım bu sonuçla Süper Lig'deki 19'uncu şampiyonluğunu elde etti. Kupa töreninin 31 Mayıs Pazar günü Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak Nilüfer Belediyespor maçının ardından yapılacağı açıklandı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 06:50
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabının 8. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Spor Toto'yu 33-27 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı takım bu sonuçla Süper Lig'deki 19'uncu şampiyonluğunu elde etti. Kupa töreninin 31 Mayıs Pazar günü Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak Nilüfer Belediyespor maçının ardından yapılacağı açıklandı.