Adalı’dan adalet vurgusu

Başkan Adalı, Beşiktaşlı Avukatlar Derneğinin düzenlediği spor hukuku sempozyumuna katıldı. Tüpraş Stadı'ndaki sempozyumda konuşan Adalı, "Baba Hakkı Yeten, sahalarda da adaletin temsilcisi olmaktan asla vazgeçmedi. Bize de kuşaktan kuşağa aktarılacak 'Şerefinle oyna, hakkınla kazan' felsefesini aşıladı. Beşiktaş ondan aldığı bu düsturla hep hakkıyla kazandı" diye konuştu.
01 Mayıs 2026
