Bir varmış bir yokmuş

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de istikrarsız bir grafik çiziyor. Geçen hafta Dolmabahçe'de Antalyaspor'u 4-2'lik skorla yenen Kartal, sezonun 30'uncu haftasında Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmada ilk tehlikeli atağı konuk ekip geliştirdi. 8'inci dakikada Amir Murillo'nun isabetli ortasında müsait pozisyonda Hyeon-Gyu Oh kafayı vurdu top üstten dışarı gitti. 22'de Ntcham'ın sert vuruşunda kaleci Ersin iki hamlede topu çeldi. İlk yarı golsüz sona erdi.

EV SAHİBİ ÜSTÜNDÜ

İkinci yarıya baskılı başlayan ev sahibi takım, etkili ataklar yaptı. 50'de Ntcham'ın pasında Holse ceza sahası dışından şık bir vuruşla topu filelerle buluşturdu, Karadeniz temsilcisi skor üstünlüğünü ele geçirdi: 1-0.

56'da Emre'nin pasında Coulibaly ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

90+1'de Cerny'nin vuruşunda top Tomasson'un eline çarptı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Asllani skoru ilan etti: 2-1.

Bu sonuçla Beşiktaş 55 puanda kalırken, Samsunspor puanını 42'ye yükseltti.

VACLAV CERNY ETKİLİ OLDU

Son haftalarda performansındaki düşüş dikkat çeken Cerny yedek kulübesinde otururken, 65'inci dakikada Cengiz'in yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaş'ı rakip kaleye taşıyan Çekyalı oyuncu, takımına 90+1'de penaltı kazandırdı.

ASLLANI'DEN GOL SİFTAHI

Beşiktaş'ın kış döneminde İnter'den kiralık olarak renklerine kattığı Kristjan Asllani, siftah yaptı. 90+1'de kazanılan penaltıyı gole çeviren 24 yaşındaki Arnavut futbolcu, siyah-beyazlı forma altında ilk golünü kaydetti.

TOURE İLK 11'E DÖNDÜ

El Bilal Toure yaklaşık 2 ay sonra ilk 11'de şans buldu. 15 Şubat'ta oynanan Başakşehir sınavında sakatlanan Malili forvet, Antalyaspor maçında ikinci yarıda oyuna girmişti. 24 yaşındaki oyuncu sol kanatta görev yaparken, 65'inci dakikada yerini Jota'ya bıraktı.

KAPTAN KATKI YAPAMADI

Teknik heyetin çok şeyler beklediği Orkun Kökçü zorlu deplasmanda vasatın üzerine çıkamadı. 2026'ya müthiş başlayan siyah-beyazlı takımın kaptanı, Samsunspor karşısında skora katkı yapamadı. Sergen Yalçın 78'inci dakikada milli yıldızı oyundan aldı.

"BİZE YAKIŞMADI"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1'lik Samsunspor mağlubiyetini değerlendirdi. 53 yaşındaki teknik adam, "Kendi içimizde bazı bireysel performansları değerlendireceğiz. Perşembe günü içeride önemli bir maç oynayacağız. Süper Lig'de maçlar kaybedilebilir, normal. Herkes kaybedebilir. Ancak ikinci yarı bize yakışmadı. İkili mücadelelerde rakip çok önümüze geçti. Rakibimiz ikinci yarının ilk 25 dakikalık bölümünde iyi baskı yaptı ve çok güzel iki tane jeneriklik gol attı. Onun neticesinde doğal olarak oyuncularımızın psikolojisi bozuldu. Beklenmedik bir skorla buradan ayrıldığımız için üzgünüz tabii. Samsunspor bize göre daha iyiydi ve haklı olarak kazandılar. Onları tebrik etmek lazım." dedi.

MURILLO VE KALECİ ERSİN CEZALI

Beşiktaş'ta kaleci Ersin ve Amir Murillo cezalı duruma düştü. Sarı kart ceza sınırında yer alan ve Samsunspor karşısında sarı kart gören iki oyuncu, gelecek hafta oynanacak Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecekler.

Panamalı oyuncu maç sonrası şöyle konuştu: "İlk yarı çok daha iyiydik ancak ikinci yarıya uyuyarak girdik. Goller yedik, dönmeye çalıştık ama yeterli olmadı" şeklinde konuştu.

CENGİZ VARLIK GÖSTEREMEDİ

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın zorlu deplasmanda ilk 11'de görev verdiği Cengiz Ünder, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Savunmaya yardım etmeyen ve ofansta da etkili olamayan 28 yaşındaki sağ kanat, 65'inci dakikada yerini Vaclav Cerny'e bıraktı. Süper Lig'de bu sezon 24 maçta forma şansı bulan tecrübeli oyuncu 5 gol, 3 asistle 8 gole katkı sundu.

"FORMANIN HAKKINI VERMELİYİZ"

Sol bekte görev alan Rıdvan Yılmaz, 2-1'lik yenilgi sonrası öz eleştiri yaptı. 24 yaşındaki futbolcu "İlk yarıda fena oynamadık ama ikinci yarıya iyi başlamadık. Rakibimiz üst üste golleri buldu. Daha iyi olmamız, daha çok mücadele etmemiz lazım. Bu formanın hakkını vermemiz lazım. Puan kaybettiğimiz için üzgünüz" ifadelerini kullandı.

GÜRCAN HASOVA'YLA İLK KEZ

Hakem Gürcan Hasova ilk kez Beşiktaş'ın maçını yönetti. 33 yaşındaki hakem, Trendyol Süper Lig'de bu sezon toplam 4 müsabakada düdük çaldı.

Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 2 maçını kaybeden Beşiktaş, Eylül 2025'ten bu yana ilk kez üst üste 2 dış saha mağlubiyeti aldı.