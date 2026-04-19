Ziraat Türkiye Kupası
Sergen Yalçın'dan El Bilal Toure açıklaması!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor deplasmanına konuk olacak. Siyah-beyazlı ekipte mücadele öncesi Teknik Direktör Sergen Yalçın, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 16:40 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2026 16:52
İŞTE SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI

"Öncelikli hedefimiz Türkiye Kupası. Ligde de iyi oyunlar oynamaya çalışıyoruz. Geçen cumadan beri maç oynamadık bir haftadır antrenman yapıyoruz. Bu hafta da 3 tane maç oynayacağız. İyi hazırlandık maça. Samsunspor deplasmanı her zaman zordur."

"Sakat ve cezalı oyuncularımız var onlar da bu maçtan sonra kupada kadromuzda olacak. El-Bilal uzun bir sakatlık dönemi geçirdi, iyi hazırlandı. Geçen hafta ona süre verdik. Bu hafta da başlatalım dedik. Durumuna göre 60-65 dakika kullanacağız. Kenarda bekleyen oyuncularımız da var kullanabileceğimiz. Bugün böyle bir kadro yapısıyla başladık ama performansa göre değişiklikler olabilir."

