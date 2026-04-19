Sergen Yalçın'dan El Bilal Toure açıklaması!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor deplasmanına konuk olacak. Siyah-beyazlı ekipte mücadele öncesi Teknik Direktör Sergen Yalçın, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI

"Öncelikli hedefimiz Türkiye Kupası. Ligde de iyi oyunlar oynamaya çalışıyoruz. Geçen cumadan beri maç oynamadık bir haftadır antrenman yapıyoruz. Bu hafta da 3 tane maç oynayacağız. İyi hazırlandık maça. Samsunspor deplasmanı her zaman zordur."

"Sakat ve cezalı oyuncularımız var onlar da bu maçtan sonra kupada kadromuzda olacak. El-Bilal uzun bir sakatlık dönemi geçirdi, iyi hazırlandı. Geçen hafta ona süre verdik. Bu hafta da başlatalım dedik. Durumuna göre 60-65 dakika kullanacağız. Kenarda bekleyen oyuncularımız da var kullanabileceğimiz. Bugün böyle bir kadro yapısıyla başladık ama performansa göre değişiklikler olabilir."