Yılın koçu Alimpijevic

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nı başarıdan başarıya koşturan Dusan Alimpijevic'e büyük onur. Sırp başantrenör BKT Euro- Cup 2025/2026 sezonunda yılın koçu ödülünü kazandı. Alimpijevic bu ödüle kariyerinde ikinci kez layık görüldü. Beşiktaş Kulübü'nün resmi sitesinden yapılan açıklamada "Camiamızı gururlandıran Dusan Alimpijevic'i tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadeleri kullanıldı.
