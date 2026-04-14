Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Her alanda lider

Her alanda lider

Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü, orta saha oyuncuları arasında tüm istatistiklerde zirvede yer aldı. 7 golle en skorer orta saha olan 25 yaşındaki yıldız, 17 gole direkt katkı yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 06:50
Her alanda lider

Trendyol Süper Lig'de 2026 yılına müthiş bir giriş yapan Orkun Kökçü, son haftalarda ivmelenen performansıyla otoritelerin beğenisini kazandı. Sezon başında toplam 5 milyon kiralama bedeli ve 25 milyon euro bonservisle Beşiktaş'a transfer olan 25 yaşındaki yıldız özellikle ligdeki Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu. Ancak daha sonra takıma adapte olan milli futbolcu, mücadelesi ve liderliğiyle tribünlerin gönlünde taht kurdu.

Beşiktaş Kaptanı, Trendyol Süper Lig'de orta saha oyuncuları arasındaki tüm istatistiklerde zirvede yer aldı. 7 golle en skorer orta saha oyuncusu olan Orkun Kökçü, 5.72'lik gol beklentisiyle bu kategoride de liderliği kimseye bırakmadı. 6.98 asist beklentisiyle 9 asiste imza atan tecrübeli orta saha, 304 dakikada bir ağları havalandırarak bu alanda birinci sırada yer aldı. 34 maçta 8 gol, 9 asistlik performans sergileyen Orkun Kökçü, 17 gole direkt katkı sundu.

4 DAKİKADA MAÇI ÇÖZDÜ

Orkun Süper Lig'de Antalyaspor karşısındaki süper oyunuyla Beşiktaş'ı sırtladı. 5'inci dakikada şık bir vuruşla maçın ilk golünü kaydeden siyah-beyazlı futbolcu, 4 dakika sonra Jota Silva'ya asist yaparak rakibi çözen isim olmuştu. Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Orkun oyunu yukarı taşıyan performansıyla bize çok problem yaşattı" diyerek yıldız oyuncuyu övmüştü.

KAPTAN VARSA SORUN YOK

Siyah-beyazlı takım, Orkun'un skora etki ettiği hiçbir maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Kartal 10 galibiyet, 3 de beraberlik yaşadı.

Ligin ikinci devresinde forma giydiği 11 maçın 9'unda gol ya da asist katkısı veren deneyimli oyuncunun performansı, Montella'yı da sevindiriyor.

