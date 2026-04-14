Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Ege döktürdü

Braga formasıyla bu sezon ilk kez ilk 11’de forma giyen 21 yaşındaki orta saha, Arouca karşısında mükemmel performansıyla maçın adamı seçildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 06:50
Siyah-beyazlılardan sezon başında Portekiz temsilcisi Braga'ya transfer olan Demir Ege Tıknaz, yeteneklerini sergilemeye başladı. Bu sezon kırmızı- beyazlı formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan 21 yaşındaki orta saha, Arouca karşısında sergilediği oyunla beğeni topladı.

90 dakika sahada kalan genç yıldız, mücadeleyi yüzde 92 pas isabeti (68/74) ile tamamlarken, 3 de kilit pas atarak hücum hattını besledi. Otoritelerden tam not alan Demir Ege, 'maçın oyuncusu' ödülüne layık görüldü. Braga Kulübü de X hesabından 'maçın adamı' notunu düşerek genç yıldızı öven paylaşım yaptı. Maçı kırmızı-beyazlı takım 1-0 kazandı.

127 DAKİKA SÜRE ALDI

Daha önce bir başka Portekiz ekibi Rio Ave'de kiralık olarak forma giyen Demir Ege Tıknaz yeni yeni Braga'ya adapte olmaya başladı. Bu sezon 4 Portekiz Ligi maçında toplam 37 dakika forma şansı bulan genç yıldız, ilk kez 90 dakika sahada kaldı. Kırmızı-beyazlı oyuncu henüz skora katkıda bulunamadı.

7 MİLYON EURO BONSERVİS

Portekiz temsilcisi, Demir Ege Tıknaz'ı kadrosuna katarken siyah-beyazlı kulübe 7 milyon euro bonservis bedeli ödedi. İki kulüp arasındaki anlaşmada 500 bin euro şarta bağlı bonus maddesi yer alıyor. Braga ayrıca genç oyuncunun sonraki satışının karından Beşiktaş'a yüzde 20 pay verecek.

