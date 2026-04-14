Ege döktürdü

Siyah-beyazlılardan sezon başında Portekiz temsilcisi Braga'ya transfer olan Demir Ege Tıknaz, yeteneklerini sergilemeye başladı. Bu sezon kırmızı- beyazlı formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan 21 yaşındaki orta saha, Arouca karşısında sergilediği oyunla beğeni topladı.

90 dakika sahada kalan genç yıldız, mücadeleyi yüzde 92 pas isabeti (68/74) ile tamamlarken, 3 de kilit pas atarak hücum hattını besledi. Otoritelerden tam not alan Demir Ege, 'maçın oyuncusu' ödülüne layık görüldü. Braga Kulübü de X hesabından 'maçın adamı' notunu düşerek genç yıldızı öven paylaşım yaptı. Maçı kırmızı-beyazlı takım 1-0 kazandı.

127 DAKİKA SÜRE ALDI

Daha önce bir başka Portekiz ekibi Rio Ave'de kiralık olarak forma giyen Demir Ege Tıknaz yeni yeni Braga'ya adapte olmaya başladı. Bu sezon 4 Portekiz Ligi maçında toplam 37 dakika forma şansı bulan genç yıldız, ilk kez 90 dakika sahada kaldı. Kırmızı-beyazlı oyuncu henüz skora katkıda bulunamadı.

7 MİLYON EURO BONSERVİS

Portekiz temsilcisi, Demir Ege Tıknaz'ı kadrosuna katarken siyah-beyazlı kulübe 7 milyon euro bonservis bedeli ödedi. İki kulüp arasındaki anlaşmada 500 bin euro şarta bağlı bonus maddesi yer alıyor. Braga ayrıca genç oyuncunun sonraki satışının karından Beşiktaş'a yüzde 20 pay verecek.