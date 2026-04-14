Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi? Cengiz Ünder kararını verdi

Son dakika transfer haberleri: Sezon başında Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kiralanan Cengiz Ünder, son dönemlerde beklentileri karşılayamadığı için eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Tecrübeli futbolcu, geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar..

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 10:25
Beşiktaş'ın sezon başında Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Cengiz Ünder ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Takvim'in haberine göre; 28 yaşındaki karat oyuncusunun Beşiktaş'ta mutlu olduğu ve kariyerine siyah-beyazlı takımda devam etmek istediği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun Sergen Yalçın'la çalışmaktan son derece memnun olduğu ve Fenerbahçe'ye dönmek istemediği de gelen bilgiler arasında. Bu gelişmeye rağmen Beşiktaş yönetiminin ise son dönemde beklentileri karşılayamayan Cengiz'in 5 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanmamaya daha yakın olduğu, ancak fiyatta bir indirim yapılması halinde harekete geçileceği öğrenildi. Bu sezon Siyah-Beyazlı formayla 26 maça çıkan Cengiz Ünder 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

