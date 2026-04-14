Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş, sezon sonunda istediği verimi alamadığı Milot Rashica'yla yollarını ayırma kararı aldı. Siyah-beyazlılar, Kosovalı oyuncunun yerini yine Kosovalı bir yıldızla doldurmak istiyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 06:50
Beşiktaş'tan transferde büyük hamle! Rashica'nın yerine...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Sezon sonunda Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica ile yollarını ayıracak olan Siyah-Beyazlılar gözünü başka bir Kosovalı yıldıza dikti. Kartal'ın Juventus forması giyen 27 yaşındaki Edon Zhegrova'yı gündemine aldığı öğrenildi. Yönetimin tecrübeli kanat oyuncusunun menajeriyle temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi aldığı da gelen haberler arasında.

Takvim'in haberine göre; sezon başında transfer olduğu Juventus'ta forma şansı bulmakta zorlanan Zhegrova'nın sezon sonunda takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Bu sezon 21 maçta forma giyen Zhegrova, çalım yeteneği ve uzaktan çektiği etkili şutlarla ön plana çıkıyor. Kosova Milli Takım formasını 46 kez giyip 5 gol kaydeden Zhegrova, ülkesinin Türkiye ile oynadığı Dünya Kupası play-off finalinde de forma giymişti. Tecrübeli futbolcunun Juventus ile olan kontratı 2030 yılında sona erecek.

25 MİLYON EURO ÖDENDİ

Zhegrova için bugüne kadar 25.5 milyon euro bonservis ödendi. Zhegrova sezon başında Lille'den Juve'ye 15 milyon euroya transfer olmuştu.

80 GOLE KATKI YAPTI

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Edon Zhegrova profesyonel kariyerinde 231 maçta forma giydi. 30 yaşındaki Kosovalı kanat oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 42 gol, 38 asistle 80 gole direkt katkıda bulundu.

