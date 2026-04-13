Oğuzhan’dan Oh sözleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2026 06:50
Beşiktaş'ın eski kaptanı Oğuzhan Özyakup, Hyeon-Gyu Oh hakkında konuştu. Güney Koreli forvetin fiziksel gücüne ve skor katkısına değinen Oğuzhan, "Oh goller atan faydalı bir oyuncu, ama bir şey eksik. Top tutabilen oyuncu ancak şampiyonluğa giden takımın forveti mi emin değilim" dedi.