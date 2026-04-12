Güzel günler yakın

Beşiktaş Kulübü'nün 2026 yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu toplantısı, Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Başkan Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, denetim kurulu ile divan kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda söz alan Başkan Serdal Adalı birçok konuda açıklamalarda bulundu. Henüz sportif başarıya imza atmasalar da ışığı gördüklerini belirten Adalı, "Futbol yapılanması için bize 1.5 sene zaman vermelerini istemiştik.

BONSERVİS GELİRİ ÖNEMLİ

Bu 1.5 senede futbol şubesinde doğru bir temel atacağımızı ifade etmiştik. Son zamanlarda iyi oynayan, Beşiktaş formasını iyi temsil eden bir takım görüyorum. Yıllar sonra güzel günlerin, başarıların ve şampiyonlukların yeniden geleceğine dair bir inanç ortaya çıktı. Her şeyden önce kadromuzu kaliteli oyuncularla güçlendirdik. Ayakları üzerinde duran, ekonomik bağımsızlığını sağlamış bir Beşiktaş hayal ediyoruz. Bunun için en önemli gelir kalemlerinden biri de bonservis gelirleridir" diye konuştu.

ADALET VE LİYAKAT VURGUSU

Adalı, Merkez Hakem Kurulu'na sert sözlerle yüklendi. Beşiktaş Başkanı, "Ülkemizde futbol; hakkaniyet, adalet ve liyakat kavramlarının uzağında oynanıyor. Liyakatsiz kurullar, VAR sistemi adına eğitmen denilen tiyatrocular ve futbolu bilmeyen hakemler... Kafalarına göre lig dizayn ediyorlar."

72 MİLYON EURO KAZANDIK

Başkan Serdal Adalı, geldikleri günden bu yana 72 milyon euro bonservis geliri elde ettiklerini belirterek "Takımımızın yaş ortalamasını 26'ya, maaş bütçesini 34.1 milyon euro'ya düşürdük. Üzerimize geçmişin yükü olarak bırakılan maaşlardan kısa süre içerisinde kurtulacağız" diye konuştu.

2.2 MİLYAR LİRA GELİR

Başkan Adalı, Dikilitaş Projesi'nden peşinat olarak alacakları 2.2 milyar lira geliri Bankalar Birliği'ne olan borçlarının ana para ödemesi için kullanacaklarını vurgulayıp "Bu borcun faizini de 3 yıl içerisinde kapatacağız. Dikilitaş İhalesi için 17 milyar 400 milyon liralık bir teklif aldık" ifadelerini kullandı.

ALGI YÜRÜTME ÇABASINDALAR

Yayıncı kuruluşa eleştiri yönelten Başkan Adalı, "Büyük bir algı yürütme çabası içerisindeler. Maçlarda lehimize karar verilmesi gereken pozisyonlar yayınlanmazken, aleyhimize olan pozisyonlar anında ekrana veriliyor. Geçtiğimiz senenin ocak ayından itibaren bize karşı takındıkları bu tutumun farkındayız" dedi.