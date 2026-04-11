Tüpraş Stadı'nda Mircea Lucescu unutulmadı. Beşiktaş'ı 2002- 2003 sezonunda kulübün 100. kuruluş yıldönümünde şampiyonluğa taşıyan Lucescu için "Seni unutmayacağız yüzyılın şampiyonu" pankartıyla sahaya çıktı. Siyah-beyazlı tribünler, Mircea Lucescu'yu ayakta alkışladı. Maç öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda da bulunuldu.
Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 06:50
