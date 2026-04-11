Kartal dört köşe

Trendyol Süper Lig'de 29. haftada Beşiktaş, Antalyaspor'u 4-2 yendi. F.Bahçe yenilgisiyle üzülen Kartal, Antalyaspor maçına hızlı başladı. Adeta 1 dakika arayla akın akın gelen siyah-beyazlılar çok iştahlıydı. 2'de Jota, 3'te Oh'la etkili geldi ev sahibi... 4'te de Antalyaspor defansının hatasında Cengiz asisti yaptı, kaptan Orkun şık bir golle 1-0 yaptı. Müthiş başlayan Jota Silva, 9'da Orkun'un pasında savunma arkasına kaçıp skoru 2-0'a getirdi. Antalya, 20'de Streek'in şık vuruşuyla 2-1'i yakaladı.

SAHNE OH'UN

İlk yarıda çok iyi futbol oynayan Beşiktaş'ta 33'te Hyeon-Gyu Oh sahneye çıktı ve usta işi vuruşla ağları havalandırdı, 3-1'i sağladı. 47'de ceza sahası dışından jeneriklik bir gol atan Samuel Ballet, Antalyaspor'u umutlandırdı: 3-2. Ancak baskısını artıran Kara Kartal, 59'da Oh'un zoru kolaya çeviren son vuruşuyla 4-2 yaptı ve rahatladı. 79'da Murillo'nun hatalı geri pasında Doğukan aşırtsa da Emirhan çizgiden çıkardı. Beşiktaş bu galibiyetle birlikte puanını 55'e çıkardı. Antalyaspor ise 28 puanda kaldı.

EMİRHAN CEZALI

Siyah-beyazlılarda stoper ikilisi değişti. Fenerbahçe'ye karşı Agbadou- Uduokhai ikilisiyle çıkan Beşiktaş, Antalyaspor mücadelesine Djalo-Emirhan stoper ikilisiyle başladı. Emirhan 85'te sarı kart görerek cezalı duruma düştü ve Samsun maçında olmayacak. Agbadou da ilk kez bir maça yedek başladı.

KARTAL KAYRA 11'E

Kartal'da orta sahada mecburi bir değişiklik yaşandı. Kart cezalısı olan ve sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi yerine orta sahada 6 numarada Kartal Kayra Yılmaz ilk 11'de başladı. Fenerbahe maçında oynayan Kristjan Asllani de yedek kulübesinde kaldı. Merkezde Kartal'la beraber Orkun ve Olaitan yer aldı.

KANAT ROTASYONU

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Antalyaspor karşılaşmasında kanatlarda rotasyona gitti. Dün akşamki mücadelede sağ kanatta Cengiz Ünder, sol kanatta da Jota Silva forma şansı buldu. Jota en son 19. haftada Eyüp maçında 11'de başlamıştı. Vaclav Cerny de dünkü müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

TOURE GERİ DÖNDÜ

El Bilal Toure, tam 2 ay sonra kadroya geri döndü. 15 Şubat'ta Başakşehir deplasmanında oynanan mücadelede sakatlanan Malili futbolcu dün akşamki Antalyaspor maçıyla hasretini bitirdi ve 63. dakikada oyuna alındı. Toure, Tüpraş Stadı'nda da son olarak 31 Ocak'ta Konyaspor maçında oynamıştı.

HEP HAZIR OLMALIYIZ

Başarılı bir maç çıkaran Kartal Kayra Yılmaz, "Galibiyetten dolayı mutluyum. Ligi en iyi şekilde bitireceğiz. Türkiye Kupası'nda şampiyonluğun en büyük adayıyız. Elimden geleni yaptım. Kendimizi hazır tutmalıyız. Şans geldi, değerlendirdim" dedi.

ANTALYA'DA DIŞ SAHA KABUSU

Konuk ekip Antalyaspor'un Süper Lig'deki deplasman kabusu devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, dış sahada oynadığı son 9 lig maçından galibiyet çıkaramadı ve hasreti 5 aya çıktı. Akdeniz temsilcisi söz konusu 9 lig maçında 5 yenilgi, 4 de beraberlik yaşadı. Antalyaspor, Süper Lig'de son deplasman galibiyetini 3 Kasım 2025 tarihinde Eyüpspor karşısında 1-0'la almıştı.

BEŞİKTAŞ 2'DE 2 YAPTI

Ev sahibi Beşiktaş, Antalyaspor'a karşı bu sezon oynadığı iki Süper Lig maçını da galip tamamlamayı başardı. Ligin ilk yarısındaki müsabakayı deplasmanda 3-1'lik skorla kazanan Kara Kartal, dün akşam da Tüpraş Stadı'nda 3 puanın sahibi oldu. Bu arada siyah-beyazlılar, 2017-2018 sezonundan bu yana ilk kez kırmızı-beyazlı rakibini ligde her iki maçta da yenmiş oldu.