Jota fırtınası

Jota Silva, Beşiktaş’taki en iyi maçlarından birini oynadı
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 06:50
Antalyaspor karşılaşmasına sol kanatta başlayan Jota Silva, performansıyla göz doldurdu. Maça çok hızlı başlayan Portekizli futbolcu, gol hasretini bitirdi. En son ligin 14. haftasında 30 Kasım 2025'te Karagümrük filelerini havalandıran Jota, dün akşam da Antalyaspor karşısında sevindi. 15 hafta sonra ligde gol mutluluğu yaşayan 26 yaşındaki yıldız ligin ilk yarısında da Antalyaspor'u üzmüş ve 3-1'lik galibiyete katkı vermişti. Jota Silva bu sezon ligde 4. golünü attı.