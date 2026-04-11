Beşiktaş'tan orta sahaya yerli takviye! Bonservissiz geliyor

Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta isimler netleşiyor. Orta sahasını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Borussia Dortmund'dan sezon sonunda ayrılacak Salih Özcan'ı kadrosuna katmak istiyor.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın beğendiği ve yakından tanıdığı 28 yaşındaki defansif orta sahanın bedelsiz bir şekilde kadroya dahil edilmesi amaçlanıyor. Dortmund'da bu sezon sadece 8 maça çıkan ve kontratı bitecek milli futbolcu listede ilk sırada yer alıyor. Dünya Kupası'nda A Milli Takımımız'ın kadrosunda olması beklenen Salih Özcan'la kupa başlamadan imzaların atılması hedefleniyor.