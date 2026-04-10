Beşiktaş'ta Jose Sa sesleri! Sergen Yalçın transfere onay verdi

Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi oldukça hareketli geçecek. 4 yıldır şampiyonluğa erken havlu atan siyah-beyazlılar, gelecek sezon zirveye oynayacak güçlü kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Son haftaların formda ismi Ersin Destanoğlu ile rekabete girecek düzeyde kaleci arayışındaki Kartal'ın radarına Wolverhampton forması giyen Jose Sa takıldı. Bu bölge için yerli ve yabancı olmak üzere alternatifli liste hazırlayan yönetim, 33 yaşındaki Portekizli eldivenin performansını yakından takip ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın tecrübeli file bekçisinin transferine onay verdiği öğrenildi.

5 MiLYON EURO

Piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 33 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Premier Lig'de 19 müsabakada forma şansı buldu. Kalesinde 30 gol gören deneyimli eldiven, 4 karşılaşmada rakip forvetlere gol şansı tanımadı. Premier Lig ekibi ile mukavelesi Haziran 2027'de sona erecek Jose Sa, 4 kez Portekiz Milli Takımı'nın kalesini korudu.

KASIMPAŞA MAÇINI İZLEDİ

Portekizli kaleci, siyah-beyazlı takıma yabancı değil. 1.92 metre boyundaki 33 yaşındaki eldiven, Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'de 19 Mart'ta oynadığı Kasımpaşa maçını Tüpraş Stadı'nda takip etmişti. Siyah-beyazlı takım bu karşılaşmayı Orkun Kökçü ve Hyeon-Gyu Oh'un golleriyle 2-1 kazanmıştı.