Beşiktaş'ta Jose Sa sesleri! Sergen Yalçın transfere onay verdi

Ziraat Türkiye Kupası
Kaleye takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, Wolverhampton forması giyen 33 yaşındaki Portekizli eldiveni transfer listesine dahil etti

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 06:50
Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi oldukça hareketli geçecek. 4 yıldır şampiyonluğa erken havlu atan siyah-beyazlılar, gelecek sezon zirveye oynayacak güçlü kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Son haftaların formda ismi Ersin Destanoğlu ile rekabete girecek düzeyde kaleci arayışındaki Kartal'ın radarına Wolverhampton forması giyen Jose Sa takıldı. Bu bölge için yerli ve yabancı olmak üzere alternatifli liste hazırlayan yönetim, 33 yaşındaki Portekizli eldivenin performansını yakından takip ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın tecrübeli file bekçisinin transferine onay verdiği öğrenildi.

5 MiLYON EURO

Piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 33 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Premier Lig'de 19 müsabakada forma şansı buldu. Kalesinde 30 gol gören deneyimli eldiven, 4 karşılaşmada rakip forvetlere gol şansı tanımadı. Premier Lig ekibi ile mukavelesi Haziran 2027'de sona erecek Jose Sa, 4 kez Portekiz Milli Takımı'nın kalesini korudu.

KASIMPAŞA MAÇINI İZLEDİ

Portekizli kaleci, siyah-beyazlı takıma yabancı değil. 1.92 metre boyundaki 33 yaşındaki eldiven, Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'de 19 Mart'ta oynadığı Kasımpaşa maçını Tüpraş Stadı'nda takip etmişti. Siyah-beyazlı takım bu karşılaşmayı Orkun Kökçü ve Hyeon-Gyu Oh'un golleriyle 2-1 kazanmıştı.

Galatasaray'dan flaş Van Dijk bombası!
F.Bahçe'de yeni sezon belirsizliği!
DİĞER
Kuruluş Orhan'da taht için büyük hesaplaşma
CHP'li Bozbey'in paravanı koruması çıktı: 500 para transferi 10 milyonluk villa
F.Bahçe'den Asensio'nun son durumu hakkında açıklama!
F.Bahçe'ye sakatlık müjdesi!
Vedat Muriqi'den flaş Fenerbahçe itirafı! Vedat Muriqi'den flaş Fenerbahçe itirafı! 01:19
G.Birliği’nde moral yemeği G.Birliği’nde moral yemeği 01:09
Kayseri'de biletlere hücum Kayseri'de biletlere hücum 01:08
Kazanacağız Kazanacağız 01:07
bizim bir hayalimiz var bizim bir hayalimiz var 01:05
Vedat Muriqi'den flaş Fenerbahçe itirafı! Vedat Muriqi'den flaş Fenerbahçe itirafı! 01:03
Daha Eski
Kaptandan 1+1 imza Kaptandan 1+1 imza 01:02
F.Bahçe Beko play-off'u garantiledi! F.Bahçe Beko play-off'u garantiledi! 00:59
F.Bahçe Beko play-off'u garantiledi! F.Bahçe Beko play-off'u garantiledi! 00:57
F.Bahçe'den Asensio'nun son durumu hakkında açıklama! F.Bahçe'den Asensio'nun son durumu hakkında açıklama! 00:34
Fenerbahçe Beko, sahasında Real Madrid'e kaybetti. Fenerbahçe Beko, sahasında Real Madrid'e kaybetti. 00:34
ÇBK Mersin, EuroCup şampiyonu! ÇBK Mersin, EuroCup şampiyonu! 00:34