Geleceğe yatırım hamlesi

Beşiktaş Futbol Akademisi, 2012 doğumlu orta saha Ömer Sinacı'yı kadrosuna dahil etti. Yapılan açıklamada, "Beşiktaş Futbol Akademi, başta izleme birimimiz olmak üzere birçok kulübün izleme birimleri tarafından gelişimi yakından takip edilen, Ankara Çayyolu Beşiktaş Futbol Okulu'ndan yetişen ve son olarak Başkent Kartalları takımında forma giyen 2012 doğumlu orta saha oyuncusu Ömer Sinacı'yı kadrosuna kattı" denildi.
09 Nisan 2026 Perşembe 06:50
