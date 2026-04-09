Beşiktaş'tan stoper çıkarması! Danilho Doekhi...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hedef savunmayı güçlendirmek. Takvim'de yer alan habere göre; stoper bölgesi için daha önce de gündemine gelen Union Berlin'in Hollandalı savunmacısı Danilho Doekhi için yeniden harekete geçen Siyah-Beyazlılar'ın 27 yaşındaki futbolcu ile yakından ilgilendiği öğrenildi.

7 GOLE KATKI YAPTI

olcu 6 gol, 1 asistle skorer bir performans ortaya koydu. 1.90'lık Doekhi, hava hakimiyetinin dışında oyun kurulumuna yaptığı katkı ve kritik müdahaleleriyle ön plana çıkıyor. Avrupa'dan da birçok takımın ilgi gösterdiği Doekhi'ye güncel verilere göre 13 milyon euro değer biçiliyor. Profesyonel kariyerinde 346 maça çıkan Doekhi 22 gol, 6 asiste imza attı.