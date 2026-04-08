Fenerbahçe maçında sakatlanan Wilfred Ndidi için açıklama yapıldı. Beşiktaş'ın açıklamasında, Ndidi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği bildirildi. Nijeryalı ismin Antalya ve Samsun önünde oynamayacağı belirtildi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 06:51
Fenerbahçe maçında sakatlanan Wilfred Ndidi için açıklama yapıldı. Beşiktaş'ın açıklamasında, Ndidi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği bildirildi. Nijeryalı ismin Antalya ve Samsun önünde oynamayacağı belirtildi.