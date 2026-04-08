Kupayı kazanacağız

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 06:51
Beşiktaş'ta teknik heyet ve futbolcular, Fenerbahçe yenilgisi sonrası bir araya geldi. Teknik Direktör Sergen Yalçın, futbolcularıyla yaptığı konuşmada derbide önemli pozisyon yakaladıklarını anımsattı. Savunmada ise basit hatalar yaptıklarını vurguladı. Artı ve eksilerini tek tek anlatan başarılı teknik direktörün, ana hedeflerinin Türkiye Kupası şampiyonluğu olduğunu belirtti. Türkiye Kupası'nı kazanarak siyah-beyazlı taraftarlara bir kupa hediye edeceklerini dile getiren Sergen Yalçın, futbolcularını da derbideki mücadeleleri için tebrik etti.