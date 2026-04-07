Trendyol Süper Lig'in 28'inci haftasının dev maçında siyah-beyazlı takım Chobani Stadı'nda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Derbinin 90+8'inci dakikasında ev sahibi ekibin kazandığı penaltı, büyük tartışmalara sebebiyet verdi. Karşılaşmanın ardından sert açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Merkez Hakem Kurulu'nu istifaya davet etti. Teknik direktör Sergen Yalçın ise emeklerinin çalındığını ileri sürerek "Bizim zaten şampiyonluk iddiamız yok, problem değil...

İNANILIR GİBİ DEĞİL

Bu yönetimlerle, bu kararlarla Türkiye Kupası'nı falan kazanamayız. Öyle bir şansımız yok. Tüm derbilerde başımıza geliyor. İnanılır gibi değil. Ben şoktayım" ifadelerini kullandı. Futbolcular da pozisyonun penaltı olmadığını belirterek hakem yönetimine tepki gösterdi. Sosyal medyada protesto paylaşımları dikkat çekti. Siyah-beyazlı camianın tepkisi dün de devam etti. Sabah saatlerinde Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nun dış cephesine 'Kukla VAR' pankartı asılarak karar protesto edildi.

MHK'YE TEPKi

Beşiktaş Kulübü, 7 Mart'ta Tüpraş Stadı'nda oynanan Galatasaray derbisinde de hakem Ozan Ergün ve VAR'a (Video Yardımcı Hakem) tepki göstermişti. Sane'nin Asllani'ye yaptığı müdahale sonrası hakem Ozan Ergün, Alman oyuncuyu sarı kartla cezalandırmış, siyah-beyazlı kulüp X hesabından "Daha ne olması gerekiyor?" paylaşımını yapmıştı.

EMİRHAN: NE SÖYLESEM BOŞ

Sakatlığı geçen ancak Fenerbahçe derbisinde süre alamayan Emirhan Topçu tartışmalara neden olan penaltı pozisyonu hakkında konuştu. 25 yaşındaki savunmacı, "Penaltı pozisyonu ile ilgili ne diyeceksin" sorusuna "Ne diyebilirim ki? Ne söyleyeyim? Ne söylesem boşa gidecek. Seneye de aynısı olacak. Bir şey söylemeye gerek yok" yanıtını verdi.