Salih Özcan için Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya!

Beşiktaş yönetimi teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda orta saha takviyesi için kolları sıvadı. Kış döneminde Salih Özcan'ı kadroya katmak için yoğun mesai harcayan ancak milli futbolcunun yüksek maaş talebi nedeniyle transferi sonuçlandıramayan siyah-beyazlılar, gurbetçi oyuncu için önemli bir hamle yaptı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki oyuncunun temsilcisinin İstanbul'a davet edildiği öğrenildi.

Beşiktaşlı yetkililerin Salih Özcan'ın yıllık maaş talebini aşağı çekmek için görüşme yapacağı bildirildi. Sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan milli futbolcuyla ezeli rakip Galatasaray'ın yanı sıra Rams Başakşehir'in de ilgilendiği aktarıldı. Borussia Dortmund'da en son 7 Şubat'ta oynanan Wolfsburg maçında görev alan ve yaklaşık 50 gündür formaya hasret kalan Salih, sürekli oynayabileceği bir kulübe transfer olmak istiyor.

32 DAKİKA SÜRE ALDI

Son 6 Bundesliga maçında kadroda olmasına rağmen forma giyemeyen Salih Özcan, yedek kulübesine adeta mahkum oldu. 8 maçta sadece 32 dakika süre alan milli futbolcu, skora katkıda bulunamadı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın 23 kişilik kadroya davet ettiği tecrübeli orta saha, Romanya maçında forma şansı bulamadı.