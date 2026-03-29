CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Salih Özcan için Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya!

Beşiktaş yönetimi, ara transfer döneminde renklerine bağlayamadığı Salih Özcan için yeniden kolları sıvadı. Siyah-beyazlılar, Özcan'ın menajerini İstanbul’a davet etti. Milli oyuncu için Galatasaray'ın da devrede olduğu aktarıldı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 06:51
Beşiktaş yönetimi teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda orta saha takviyesi için kolları sıvadı. Kış döneminde Salih Özcan'ı kadroya katmak için yoğun mesai harcayan ancak milli futbolcunun yüksek maaş talebi nedeniyle transferi sonuçlandıramayan siyah-beyazlılar, gurbetçi oyuncu için önemli bir hamle yaptı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki oyuncunun temsilcisinin İstanbul'a davet edildiği öğrenildi.

Beşiktaşlı yetkililerin Salih Özcan'ın yıllık maaş talebini aşağı çekmek için görüşme yapacağı bildirildi. Sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan milli futbolcuyla ezeli rakip Galatasaray'ın yanı sıra Rams Başakşehir'in de ilgilendiği aktarıldı. Borussia Dortmund'da en son 7 Şubat'ta oynanan Wolfsburg maçında görev alan ve yaklaşık 50 gündür formaya hasret kalan Salih, sürekli oynayabileceği bir kulübe transfer olmak istiyor.

32 DAKİKA SÜRE ALDI

Son 6 Bundesliga maçında kadroda olmasına rağmen forma giyemeyen Salih Özcan, yedek kulübesine adeta mahkum oldu. 8 maçta sadece 32 dakika süre alan milli futbolcu, skora katkıda bulunamadı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın 23 kişilik kadroya davet ettiği tecrübeli orta saha, Romanya maçında forma şansı bulamadı.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
