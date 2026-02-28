CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Taraftara iftar jesti

Taraftara iftar jesti

Beşiktaş yönetimi, Kocaeli maçı bitiminde güvenlik tedbirleri kapsamında statta bekleyecek olan taraftarlara iftariyelik paketlerin dağıtılacağını duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Taraftara iftar jesti

Beşiktaş yönetimi, Kocaeli maçı bitiminde güvenlik tedbirleri kapsamında statta bekleyecek olan taraftarlara iftariyelik paketlerin dağıtılacağını duyurdu. Çarşı grubu yönetime teşekkür etti. Açıklamada, "Taraftarlar için iftariyelik dağıtılacak olması bizleri memnun etmiştir. Bu düşünceli yaklaşım için kulüp yönetimine teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İşte Buruk'un Corendon Alanyaspor maçı 11'i!
F.Bahçe B planını yaptı! Jackson olmazsa...
DİĞER
Böyle mi Olacaktı'nın yakışıklı Murat'ıydı! 90'ların jönü Atilla Saral şehir hayatını terk edip bakın nereye yerleşti!
Demokrasiye, toplumsal yaşama ve ekonomiye büyük darbe: 28 Şubat'ı unutmayacağız!
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın yıldızına dev kulüplerden kanca!
Ada basını F.Bahçe'yi konuşuyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen'nin mutsuzluğunun sebepleri ortaya çıktı! Osimhen'nin mutsuzluğunun sebepleri ortaya çıktı! 00:49
Ada basını F.Bahçe'yi konuşuyor! Ada basını F.Bahçe'yi konuşuyor! 00:49
Fatih Tekke: Oyuncularımı tebrik ederim ama... Fatih Tekke: Oyuncularımı tebrik ederim ama... 00:49
G.Saray'ın yıldızına dev kulüplerden kanca! G.Saray'ın yıldızına dev kulüplerden kanca! 00:49
Trabzonspor evinde F. Karagümrük'ü yendi! Trabzonspor evinde F. Karagümrük'ü yendi! 00:49
12 Dev Adam deplasmanda Sırbistan'ı yendi! 12 Dev Adam deplasmanda Sırbistan'ı yendi! 00:49
Daha Eski
RAMS Başakşehir ikinci yarıda açıldı RAMS Başakşehir ikinci yarıda açıldı 00:49
Icardi'den geleceğiyle ilgili flaş karar! Icardi'den geleceğiyle ilgili flaş karar! 00:49
G.Saray'ın rakibi belli oldu! G.Saray'ın rakibi belli oldu! 00:49
Nijeryalı eski futbolcudan Osimhen'e uyarı! Nijeryalı eski futbolcudan Osimhen'e uyarı! 00:49
Trendyol Süper Lig'de o maçlar ertelendi! Trendyol Süper Lig'de o maçlar ertelendi! 00:49
Liverpool efsanesinden flaş sözler! "G.Saray'ı yüzde 99 eleriz" Liverpool efsanesinden flaş sözler! "G.Saray'ı yüzde 99 eleriz" 00:48