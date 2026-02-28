Taraftara iftar jesti

Beşiktaş yönetimi, Kocaeli maçı bitiminde güvenlik tedbirleri kapsamında statta bekleyecek olan taraftarlara iftariyelik paketlerin dağıtılacağını duyurdu. Çarşı grubu yönetime teşekkür etti. Açıklamada, "Taraftarlar için iftariyelik dağıtılacak olması bizleri memnun etmiştir. Bu düşünceli yaklaşım için kulüp yönetimine teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.