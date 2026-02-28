Oh hazır kıta

Beşiktaş'ın Kocaelispor karşısında en büyük gol umudu yine Hyeon-Gyu Oh olacak. Güney Koreli golcü, kısa zamanda büyük işlere imza atarak ne kadar faydalı bir transfer olduğunu kanıtladı. Alanya maçında röveşatayla harika bir açılış yapan, Başakşehir karşısında 1 gol ve 1 asistle oynayan 24 yaşındaki forvet, son Göztepe müsabakasında gözlerin pasını silen bir gole imzasını koymuştu. Oh'un kaleye çektiği şut, saatte 122 km hıza ulaşarak son 20 yılın Süper Lig rekoru kırmıştı. 3 gol, 1 asistle oynayan yıldız forvet, Kocaelispor sınavını da boş geçmeyerek müthiş serisini sürdürmeyi hedefliyor.

50 MİLYON TL KAZANDIRDI

Hyeon-gyu Oh, önceki gün Tüpraş Stadı Kartal Yuvası'nda forma imzalamıştı. Taraftarların yoğun kuyruklar oluşturduğu imza gününde siyah-beyazlıların elde ettiği gelir belli oldu. 2 saat 50 dakika aralıksız Beşiktaşlı futbolseverlere imza dağıtan 24 yaşındaki Güney Koreli oyuncunun kulübün kasasına 50 milyon TL gelir sağladığı öğrenildi. İmza gününde yaklaşık 10 bin adet forma satıldığı aktarıldı.OH HAZIR KITA