Ziraat Türkiye Kupası
Motivasyon zirvesi

Motivasyon zirvesi

Teknik direktör Sergen Yalçın, Kocaelispor maçı öncesi talebeleriyle motivasyon toplantısı yaptı. 53 yaşındaki teknik adam, oyuncularına “Hedeflerimiz büyük. Süper Lig’de 11 tane final maçımız var” dedi

28 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Motivasyon zirvesi

TEŞEKKÜR ETTİ

Siyah-beyazlı akımın Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig'deki kritik Kocaelispor sınavı öncesi oyuncularıyla motivasyon toplantısı yaptı. Talebelerine son maçlardaki hırs ve mücadelelerinden ötürü teşekkür eden 53 yaşındaki teknik adam, "Son haftalarda ortaya koyduğumuz performans beni gerçekten çok mutlu etti. Sahada siyahbeyazlı formaya yakışır şekilde mücadele ediyorsunuz, bize yakışan da bu" şeklinde konuştu.

OYUNUMUZ GELİŞİYOR

Yeni transferlerin de katılımıyla birlikte oyunlarının her geçen hafta daha da geliştiğini ifade eden deneyimli çalıştırıcı şöyle devam etti: "Bu da beni ve Beşiktaşlı taraftarları çok heyecanlandırıyor. Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda hedeflerimiz büyük. Beşiktaş'ın hiçbir zaman hedefi bitmez. Süper Lig'de 11 tane final maçımız var. Her müsabakayı final olarak görmemiz gerekiyor. Tüm maçlara kazanmak için çıkmalıyız. Sizlere güvenim tam."

DİĞER
SON DAKİKA
