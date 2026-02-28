CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş seriyi sürdürmek istiyor! İşte Sergen Yalçın'ın Kocaelispor maçı 11'i

Beşiktaş seriyi sürdürmek istiyor! İşte Sergen Yalçın'ın Kocaelispor maçı 11'i

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar bu mücadeleden zaferle dönerek hem 3’te 3 yapmak hem de önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi moral bulmak istiyor. İşte kritik karşılaşmaya dair tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Beşiktaş seriyi sürdürmek istiyor! İşte Sergen Yalçın'ın Kocaelispor maçı 11'i

RAMS Başakşehir ve Göztepe maçlarında gerek sergilediği oyun gerekse aldığı galibiyetlerle taraftarlarına umut veren Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24'üncü haftasında sezonun flaş ekibi Kocaelispor'a konuk olacak. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak zorlu karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan, Osman Bilir yapacak. Dördüncü hakem ise Reşat Coşkunses.

TEK DÜŞÜNCE 3 PUAN

Siyah-beyazlı takım, ligde oynadığı 23 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı ve haftaya 43 puanla 4'üncü sırada giriş yaptı. UEFA Avrupa Ligi vizesi almak isteyen Kartal, kritik deplasmandan zaferle dönerek hem 3'te 3 yapmak hem de 7 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak Galatasaray derbisi öncesi moral bulmayı hedefliyor. Yeni transferlerle hava yakalayan Beşiktaş'ta tüm hesaplar 3 puan üzerine yapıldı.

1 GALİBİYET 1 BERABERLİK

İki takım bu sezon 2 kez karşı karşıya geldi. Süper Lig'de sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakayı Beşiktaş 3-1 kazanmıştı. Siyah- beyazlıların gollerini Rafa Silva, Cerny ve Jota Silva kaydetmiş, Körfez'in tek sayısı Tayfur Bingöl'den gelmişti. Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda İzmit'te oynanan maç 1-1 berabere bitmişti. Serdar Dursun'un penaltı golüne, Orkun Kökçü yine penaltıdan yanıt vermişti.

16 YIL SONRA BULUŞUYORLAR

Kartal rakibi ile Süper Lig'de 16 sezon sonra Kocaeli'de kozlarını paylaşacak. Siyahbeyazlılar, 2008-2009'da Süper Lig'den düştükten sonra amatör kümeye kadar gerileyen yeşil-siyahlılar ile yıllar sonra Kocaeli'de karşılaşacak. İki takım arasında 2008-2009 sezonunda Kocaeli'de oynanan son maçı Beşiktaş, 3-1'lik skorla kazanmıştı.

3 İSİM FORMA GİYEMEYECEK

Siyah-beyazlı takımda zorlu Kocaelispor karşılaşması öncesi 3 önemli eksik bulunuyor. Sarı kart cezalısı kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure formasından uzak kalacak. Sakatlıkları ciddi olan iki oyuncunun 1.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

SERGEN YALÇIN KULÜBEDE YOK

Sarı kart cezalısı teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında yer alamayacak. Göztepe maçında bu sezon ligdeki dördüncü sarı kartını gören 53 yaşındaki teknik direktör, Kocaeli deplasmanında kulübede görev yapamayacak. Yardımcı antrenör Murat Kaytaz'ın yedek kulübesinde siyah beyazlı oyunculara taktik vermesi bekleniyor.

4 AYDIR YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Beşiktaş, Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 15 maçta rakiplerine kaybetmedi. Bu süreçte ligde 12, Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmada boy gösteren siyah- beyazlılar, 4 aya yakın süredir yenilgi yüzü görmedi. Beşiktaş, son olarak 2 Kasım 2025'te Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olmuştu.

İŞTE MÜCADELENİN MUHTEMEL 11'LERİ

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Smolcic, Balogh, Dijksteel, Show, Keita, Linety, Tayfur, Agyei, Petkovic

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Olaitan, Cerny, Cengiz, Oh

DİĞER
