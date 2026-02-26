CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş İftar buluşması

İftar buluşması

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı taraftarlarla iftar yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 06:50
İftar buluşması

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı taraftarlarla iftar yaptı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Başkan Adalı, kulübün başlattığı "İyiliğe Kanat Aç" sosyal sorumluluk projesi kapsamında taraftar topluluğu Çarşı ile kurulan iftar çadırında siyah-beyazlılarla bir araya geldi. İftarda genel sekreter Uğur Fora da yer aldı.

G.Saray'ın Son 16 Turu'nda rakibi kim?
G.Saray, Juve'yi eledi kasasını doldurdu!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Yüreğinde millet sevdası ardında milyonların duası: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 72 yaşında!
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray son 16'da! İşte ülke puanımız
G.Saray'da flaş ayrılık iddiası! Transferde domino etkisi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler 03:56
Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler 03:55
Osimhen büyük karakter koydu Osimhen büyük karakter koydu 03:51
Helal olsun Helal olsun 03:50
Harika Barış Harika Barış 03:49
Arrivederci Juventus Arrivederci Juventus 03:48
Daha Eski
Korku filmi! Korku filmi! 03:45
Büyük kral Büyük kral 03:43
Başkan Erdoğan, G.Saray’ı kutladı Başkan Erdoğan, G.Saray’ı kutladı 03:33
Tedesco'dan N. Forest maçı sözleri! "İngiltere'de mucize..." Tedesco'dan N. Forest maçı sözleri! "İngiltere'de mucize..." 03:33
G.Saray için Kenan Yıldız ve Lookman itirafı! G.Saray için Kenan Yıldız ve Lookman itirafı! 03:33
G.Saray'dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Transfer... G.Saray'dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Transfer... 03:33