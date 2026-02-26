İftar buluşması

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı taraftarlarla iftar yaptı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Başkan Adalı, kulübün başlattığı "İyiliğe Kanat Aç" sosyal sorumluluk projesi kapsamında taraftar topluluğu Çarşı ile kurulan iftar çadırında siyah-beyazlılarla bir araya geldi. İftarda genel sekreter Uğur Fora da yer aldı.
