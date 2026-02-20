CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Maaş yükü eridi

Beşiktaş ara transfer döneminde Tammy Abraham, Rafa Silva ve Paulista’nın vedasıyla birlikte 15.3 milyon euro’yu bulan maaş yükünden kurtuldu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 06:50
Siyah-beyazlı yönetim yeniden yapılanma çerçevesinde kadroda ciddi revizyona gitti. Devamlı problem üreten Rafa Silva'nın yanı sıra kış döneminde 6 futbolcu ile yollarını ayıran Beşiktaşlı kurmaylar, önemli maaş yükünden kurtuldu. Sezon başında Roma'dan transfer edilen Tammy Abraham, Rafa Silva ve ailevi sorunları nedeniyle Gabriel Paulista'nın vedası, bütçede ciddi yer açtı. Yalnızca bu 3 yıldızın ayrılmasıyla birlikte 15.3 milyon euro'yu bulan maaş maliyeti erimiş oldu.

RAFA'NIN MAAŞINA 3 OYUNCU

Takıma yeni katılan oyuncuların sözleşmeleri de 'iktisatlı' bütçe planlaması dahilinde yapıldı. Emmanuel Agbadou 3 milyon euro, Oh Hyeon-gyu 1.5 milyon euro ve Amir Murillo 1.9 milyon euro yıllık ücret alacak. 3 yeni transferin yıllık ücretlerinin toplamının neredeyse Benfica'ya giden Rafa Silva'nın yıllık kazancına (6 milyon euro) denk gelmesi, ilginç detay olarak dikkat çekti. Göztepe'deki performansı sonrası siyah-beyazlı renklere bağlanan Junior Olaitan 850 bin euro maaş kazanacak

RAFA'SIZ YENİLMEZLİK SERİSİ!

Beşiktaş bu sezon Rafa Silva'nın forma giydiği 11 maçlık periyotta 5 galibiyet, 2 beraberlik alırken, sahadan 4 kez mağlubiyetle ayrıldı. Portekizli yıldızın olmadığı karşılaşmalarda siyah-beyazlıların yenilmezlik serisi yakalaması dikkat çekti. Kartal, 32 yaşındaki oyuncunun oynamadığı 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik yaşadı.

DENGE GÖZETİLDİ

Siyah-beyazlı yönetim yeni transferlerde maaş dengesini korumaya çalıştı. Özellikle performans odaklı sözleşmeler ön plana çıktı.

