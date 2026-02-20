Asllani: Kalıcı olacağım

Beşiktaş'ın Inter'den satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Kristjan Asllani, Arnavut basınına konuştu. Siyah-beyazlı takımda kalıcı olmak istediğini vurgulayan 23 yaşındaki orta saha, "Beşiktaş çok büyük bir kulüp ve her zaman şampiyonluk için oynuyor. Ben de şampiyonluk yaşamak istiyorum. Muhteşem bir taraftarı var. Bir futbolcunun hayal ettiği her şeye sahip olan bir kulüp. Sergen Yalçın'ın benden beklentilerini biliyorum. Beşiktaş'a çok faydalı olacağımı ve burada büyük başarılar kazanacağımı hissediyorum" açıklamasını yaptı.