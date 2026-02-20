CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Asllani: Kalıcı olacağım

Asllani: Kalıcı olacağım

Beşiktaş'ın Inter'den satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Kristjan Asllani, Arnavut basınına konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 06:50
Asllani: Kalıcı olacağım

Beşiktaş'ın Inter'den satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Kristjan Asllani, Arnavut basınına konuştu. Siyah-beyazlı takımda kalıcı olmak istediğini vurgulayan 23 yaşındaki orta saha, "Beşiktaş çok büyük bir kulüp ve her zaman şampiyonluk için oynuyor. Ben de şampiyonluk yaşamak istiyorum. Muhteşem bir taraftarı var. Bir futbolcunun hayal ettiği her şeye sahip olan bir kulüp. Sergen Yalçın'ın benden beklentilerini biliyorum. Beşiktaş'a çok faydalı olacağımı ve burada büyük başarılar kazanacağımı hissediyorum" açıklamasını yaptı.

G.Saray'da orta sahaya iki aday!
G.Saray'ın yıldızına Ancelotti kancası!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Türkiye’nin sosyal medya adımı Avrupa’ya örnek oldu: 15 yaş altına dijital koruma
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Senegalli golcü! Transfer formülü...
Ülke puanımız güncellendi! İşte son durum
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe - N. Forest maçı sonrası flaş manşet: Bozguna uğrattılar! F.Bahçe - N. Forest maçı sonrası flaş manşet: Bozguna uğrattılar! 01:23
F.Bahçe - N. Forest maçı sonrası flaş manşet: Bozguna uğrattılar! F.Bahçe - N. Forest maçı sonrası flaş manşet: Bozguna uğrattılar! 01:18
İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! 01:12
F.Bahçe'ye Senegalli golcü! Transfer formülü... F.Bahçe'ye Senegalli golcü! Transfer formülü... 00:59
Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik 00:59
Pereira: Bir Türk gibi hissediyordum Pereira: Bir Türk gibi hissediyordum 00:59
Daha Eski
Ülke puanımız güncellendi! İşte son durum Ülke puanımız güncellendi! İşte son durum 01:04
Ülke puanımız güncellendi! İşte son durum Ülke puanımız güncellendi! İşte son durum 01:09
İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! 01:10
G.Saray'a Noa Lang jesti! G.Saray'a Noa Lang jesti! 00:58
Barış Alper için flaş haber! Juventus... Barış Alper için flaş haber! Juventus... 00:58
F.Bahçe'den 2 transfer birden! Avrupa devleriyle kapışma F.Bahçe'den 2 transfer birden! Avrupa devleriyle kapışma 00:58