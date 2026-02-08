CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Murillo tam bir joker

Murillo tam bir joker

Beşiktaş'ın Marsilya'dan renklerine kattığı Amir Murillo çok yönlü bir futbolcu. Orijinal mevkii sağ bek olan 29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde çıktığı 342 maçta sağ bek, stoper, ön libero, sol bek ve sağ kanatta da görev yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 06:50
Murillo tam bir joker

Beşiktaş'ın Marsilya'dan renklerine kattığı Amir Murillo çok yönlü bir futbolcu. Orijinal mevkii sağ bek olan 29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde çıktığı 342 maçta sağ bek, stoper, ön libero, sol bek ve sağ kanatta da görev yaptı.

PANAMA'DA BEŞİKTAŞ RÜZGARI

Beşiktaş'ın Panamalı sağ bek Amir Murillo transferini duyurmasıyla birlikte siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarında büyük hareketlilik yaşandı. Yapılan ölçümlere göre, siyah-beyazlı hesaplar son 24 saat içinde 150 bin yeni takipçi kazandı. Bu takipçilerin büyük bir kısmının Murillo'nun ülkesi olan Panamalı futbolseverler olduğu belirlendi. Kartal'ın transfer paylaşımı, İspanyolca yorumlar ve Panama bayraklarıyla doldu taştı.

G.Saray Rize'de 3 puan peşinde!
F.Bahçe'de Nunez gerçeği ortaya çıktı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Pefodili Jeffrey Epstein'e Victoria’s Secret finansmanı! Para işleri mankenler üzerinden mi yürüdü? Taşın altından İsrail de çıktı
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de Fred gerçeği ortaya çıktı!
Lazio'dan Guendouzi için şoke eden açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fatih Tekke'den Zubkov açıklaması! Fatih Tekke'den Zubkov açıklaması! 00:54
Karadeniz derbisinde zafer Trabzonspor'un! Karadeniz derbisinde zafer Trabzonspor'un! 00:54
Lazio'dan Guendouzi için şoke eden açıklama! Lazio'dan Guendouzi için şoke eden açıklama! 00:54
Dünya devine Osimhen önerisi! Dünya devine Osimhen önerisi! 00:54
Trabzonspor penaltı kazandı! Trabzonspor penaltı kazandı! 00:54
Trabzonspor Başkanı Doğan'dan taşlı saldırı açıklaması! Trabzonspor Başkanı Doğan'dan taşlı saldırı açıklaması! 00:54
Daha Eski
Trabzonspor'un golüne bu kez VAR engeli! Trabzonspor'un golüne bu kez VAR engeli! 00:54
Trabzonspor'un golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon Trabzonspor'un golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon 00:54
Trabzonspor takım otobüsüne bir taşlı saldırı daha Trabzonspor takım otobüsüne bir taşlı saldırı daha 00:54
Forvette kim oynayacak? Tedesco açıkladı Forvette kim oynayacak? Tedesco açıkladı 00:54
G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! 00:53
F.Bahçe'den yatırımlık transfer! F.Bahçe'den yatırımlık transfer! 00:53