Murillo tam bir joker

Beşiktaş'ın Marsilya'dan renklerine kattığı Amir Murillo çok yönlü bir futbolcu. Orijinal mevkii sağ bek olan 29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde çıktığı 342 maçta sağ bek, stoper, ön libero, sol bek ve sağ kanatta da görev yaptı.

PANAMA'DA BEŞİKTAŞ RÜZGARI

Beşiktaş'ın Panamalı sağ bek Amir Murillo transferini duyurmasıyla birlikte siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarında büyük hareketlilik yaşandı. Yapılan ölçümlere göre, siyah-beyazlı hesaplar son 24 saat içinde 150 bin yeni takipçi kazandı. Bu takipçilerin büyük bir kısmının Murillo'nun ülkesi olan Panamalı futbolseverler olduğu belirlendi. Kartal'ın transfer paylaşımı, İspanyolca yorumlar ve Panama bayraklarıyla doldu taştı.